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الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" وأهدافا حيوية وعسكرية في "إسرائيل"

الخميس 01 مايو 2025 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" وأهدافا حيوية وعسكرية في "إسرائيل"



صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الأربعاء، أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون"، وأهدافا حيوية وعسكرية في إسرائيل.


وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "في إطارِ التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا العزيز المجاهد المؤمن الصامد، نفذ سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون"، وعددا من القطع الحربية التابعة لها في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة".

وأضاف البيان: "تأتي هذه العملية بعد 24 ساعة من العملية المباركة التي أجبرت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، وكان من نتائجها ما يلي:

إسقاط طائرة إف18.    
إفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ في تنفيذه على بلدنا.
مطاردة حاملة الطائرات بالصواريخ والمسيرات حتى أقصى شمال البحر الأحمر".
وأردف سريع: "في إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديهِ الأعزاء، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة استهدف من خلالها أهدافا حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة نوع يافا، وهدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا".

وختم الحوثيون بيانها: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا العظيم ولكافة الأحرار من أبناء أمتنا أنها قادرة بعون الله على الصمود ومواجهة العدو بما يمتلكه من إمكانات وقدرات وأنها نجحت بفضل الله في إفشال عدوانه وستواصل بالتوكل على الله، وبالثقة به التصدي له وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".

 ومنذ منتصف مارس الماضي، تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين، بعد إعلان "أنصار الله" استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "مساندة للفلسطينيين في غزة".

وشنت القوات الأمريكية منذ حينها، مئات الغارات على اليمن، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، معظمهم من النساء والأطفال.

وجاءت هذه الغارات عقب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش بتنفيذ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، متوعدا بـ"القضاء عليها تماما".

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