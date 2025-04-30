شويغو: إقامة دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط

موسكو/سما/

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة سيكون مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسط.



وقال شويغو في مكالمة بالفيديو أمام الجلسة الثانية لممثلي دول "بريكس" رفعي المستوى المسؤولين عن الأمن: "نحن مقتنعون بأن مفتاح تحسين الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في وقف إراقة الدماء وتهيئة الظروف للتسوية السياسية والدبلوماسية على أساس القانوني الدولي".



وأضاف: "النقطة الأساسية هي أن الظلم التاريخي يجب تصحيحه، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وتابع: "هذا وحده هو الذي يمكن أن يضمن السلام الدائم في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن وعد حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية يتعرض لخطر التلاشي.

وأضاف: "إن الالتزام السياسي تجاه هذا الهدف طويل المدى أبعد من أي وقت مضى".

وذكر غوتيريش أن الناس بأنحاء المنطقة يطالبون بمستقبل أفضل وهم يستحقونه، بدلا من الصراعات والمعاناة اللانهائية.