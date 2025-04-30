سوريا.. ارتفاع عدد القتلى إلى 16 شخصا في أشرفية صحنايا (فيديوهات)

دمشق/سما/

أعلنت السلطات السورية، الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 16 شخصا من المدنيين وعناصر الأمن، جراء الهجمات التي نفذتها “مجموعات خارجة عن القانون” في منطقة أشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق جنوب البلاد.

وقال مدير أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر “تلغرام” إن تلك المجموعات صعدت اعتداءاتها صباح الأربعاء، وهاجمت نقاطا وحواجز أمنية على أطراف المدينة، ما أدى لمقتل 11 عنصر من قوات إدارة الأمن العام.

وأوضح الطحان أنه “على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة جرمانا خلال اليومين الماضيين، تم التوصل إلى اتفاق مع وجهاء المدينة يقضي بوقف إطلاق النار وتسليم جثامين الضحايا الذين قُتلوا داخل المدينة، وقد باشرت الجهات المختصة بتنفيذ بنود هذا الاتفاق فوراً”.

واستدرك: “إلا أن مجموعات خارجة عن القانون تسللت ليل أمس (الثلاثاء) إلى الأراضي الزراعية في منطقة أشرفية صحنايا، واستهدفت كل تحرك مدني أو أمني، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين ومن عناصر قوات الأمن العام”.

وتابع: “في محاولة لاحتواء الموقف وحقن الدماء، تدخلت عدة جهات (لم يسمها) لوقف عمليات إطلاق النار، إلا أن المجموعات نكثت بتعهدها مجددا، وهاجمت نقطة أمنية جديدة، ما أدى إلى استشهاد 5 عناصر إضافيين من قوات الأمن العام، ليبلغ إجمالي عدد الشهداء 16 شهيدا”.

وشدد الطحان على أن قوات الأمن لن تتوانى “في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن، وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السورية، الخميس، مقتل 11 شخصا من المدنيين وقوات الأمن جراء استهدافات شنتها “مجموعات خارجة عن القانون” في أشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: “ارتفاع عدد الشهداء إثر استهدافات المجموعات الخارجة عن القانون للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 شهيداً إضافة إلى عدد من الإصابات”.

وكانت الوكالة ذكرت أن “مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا قامت بالهجوم على حاجز يتبع لإدارة الأمن العام مساء أمس (الثلاثاء)، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر إصابات متفاوتة” دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الأمن السوري، الأربعاء، بدء قواته عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، بهدف القبض على “العصابات الخارجة عن القانون”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر أمني لم تسمه: “قواتنا بدأت عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا، بهدف إلقاء القبض على العصابات الخارجة عن القانون التي اتخذت هذه المنطقة منطلقا لعملياتها الإرهابية ضد الأهالي وقوات الأمن”.

في السياق، أعلنت إسرائيل الأربعاء، أنها نفذت ما سمتها “عملية تحذيرية” في بلدة صحنايا بدمشق، على حد ادعائها، بزعم منع “أي مساس بالطائفة الدرزية”، في تدخل واضح بالشؤون الداخلية السورية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وأردف البيان أن تل أبيب “لن تسمح بإلحاق الضرر بالطائفة الدرزية في سوريا انطلاقا من التزامها العميق تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل، الذين تربطهم علاقات عائلية وتاريخية بإخوانهم الدروز في سوريا”.

وتأتي هذه الأحداث في أعقاب إعلان وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، عن سقوط قتلى وجرحى إثر اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة في حي جرمانا، الذي يقطنه دروز، جنوب العاصمة دمشق.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الاشتباكات “جاءت على خلفية انتشار مقطع صوتي مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تلاه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشارت إلى أن الاشتباكات “أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى (دون تحديد عدد) بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة”، مؤكدة فرض طوق أمني وملاحقة المتورطين.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).