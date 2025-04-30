بعد اشتباكات دامية وسقوط قتلى.. تحديد هوية المتهم بالإساءة إلى النبي محمد في سوريا (صورة)

وجه المحامي العام في دمشق كتابا إلى قاضي التحقيق في جرائم الإنترنت والمعلوماتية، يتهم فيه المواطن مروان كيوان بـ"الإساءة إلى النبي محمد" وهي قضية أثارت توترا واسعا في البلاد.

قوات الأمن العام تنتشر حول جرمانا لضبط الأمن ووقف الاشتباكات وضمان التهدئة

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية نص الكتاب الذي يتضمن اتهام كيوان بـ"إثارة النعرات الطائفية المهددة لأمن الوطن، والفتنة، والإساءة إلى الشعائر الدينية عبر الشبكة".

انفراج مرتقب في الشارع السوري بعد تحديد هوية المتهم بالإساءة إلى النبي محمد

كما طالب المحامي العام القاضي بإجراء التحقيقات اللازمة بناء على المواد 58 و59 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.

ويعتبر هذا الإجراء القضائي بداية لانفراج الأزمة التي عصفت بالشارع السوري خلال اليومين الماضيين، وتسببت في مواجهات مسلحة في مدينة جرمانا وعدد من مناطق ريف دمشق.

وشهدت جرمانا اشتباكات مسلحة ليل الاثنين وصباح الثلاثاء، إثر تداول تسجيل صوتي مزعوم لرجل درزي يسيء إلى النبي محمد. وأفاد عمال إنقاذ محليون بأن الاشتباكات شملت إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت عن مقتل 13 شخصا، بينهم اثنان من عناصر الأمن العام السوري.

من جانبهم، أدلى شيوخ طائفة الموحدين الدروز في سوريا ببيان حذروا فيه من محاولات إثارة الفتنة، مؤكدين رفضهم لأي إساءة إلى النبي محمد. وجاء في البيان الذي وقعه الشيخان حمود الحناوي ويوسف جربوع: "إن موقف مشيخة العقل الوطني والديني عبر التاريخ كان دائما إلى جانب أبناء الوطن الواحد".