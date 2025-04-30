الإعلام العبري يتهم مصر بالتجسس بمساعدة طائرة صينية

ادعى موقع "ناتسيف.نت" الإسرائيلي المقرب من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن مصر تجري عمليات تجسس على أنظمة الإنذار المبكر الإسرائيلية بمساعدة القوات الجوية الصينية.

وأشار الموقع إلى أن مصر بدأت اختبار قدرات الأنظمة الإسرائيلية على الجبهة الجنوبية بعد وصول طائرات صينية إلى الأراضي المصرية في إطار التدريبات المشتركة، بما في ذلك طائرة إنذار مبكر متطورة هبطت في مطار بني سويف العسكري.

ووفقاً للتقرير، فإن هذه الطائرة قادرة على توفير صورة جوية في الوقت الفعلي لما يحدث في المجال الجوي لسيناء وإسرائيل، مما يسمح لمصر بمراقبة الأنشطة العسكرية الإسرائيلية.

وزعم الموقع أن الطائرات الصينية قامت بطلعات "استفزازية" بالقرب من الحدود الإسرائيلية، مما أدى إلى تفعيل أنظمة الإنذار الإسرائيلية، بينما كانت طائرة الإنذار المبكر الصينية تسجل ردود الفعل الإسرائيلية.

ووصف التقرير هذه الخطوة بأنها "انتهاك صارخ" لاتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، معرباً عن استغرابه من صمت الولايات المتحدة، الضامنة للاتفاقية.

كما دعا التقرير إسرائيل إلى الرد على المصالح الصينية في أراضيها، مثل ميناء حيفا، مؤكداً أن "إسرائيل ليست تايوان" ولا يجب أن تتسامح مع مثل هذه الاستفزازات.

ولم تصدر إسرائيل أي احتجاج دبلوماسي رسمي حتى الآن، لكن التقرير أشار إلى أن هذه الحادثة تطرح تساؤلات حول مدى اعتماد إسرائيل على ضمانات خارجية في اتفاقيات السلام مع جيرانها.

يأتي هذا التقرير في وقت تجري فيه مصر والصين مناورات جوية مشتركة، وسط توتر متصاعد في المنطقة.