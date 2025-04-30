أردوغان: هجمات إسرائيل على سوريا محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة

أنقرة/سما/

ندد الرئيس التركي رجب طيب أروغان بالهجمات الإسرائيلية على سوريا على خلفية المواجهات بين الفصائل الموالية للحكومة، ومقاتلين محليين في بلدتي جرمانا وصحنايا في ريف دمشق.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: " هجمات إسرائيل على سوريا محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة.. لن نسمح بفرض أمر واقع في منطقتنا ولا بأي مبادرة تهدد أو تعرض الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة للخطر".

وشدد الرئيس التركي على أن وحدة أراضي سوريا أمر أساسي بالنسبة لتركيا، قائلا: "وحدة أراضي سوريا أمر لا غنى عنه بالنسبة لنا وأن الحكومة السورية تتصرف أيضا بنفس المنطلق".

وأكد أن "موضوع الكيان الفيدرالي في سوريا لا يتعدى كونه حلما فقط".

ولفت أردوغان إلى أن أنقرة "سترد بطرق مختلفة على أي محاولة لجر جارتنا سوريا إلى مستنقع جديد من عدم الاستقرار".

ولفت أردوغان إلى ضرورة "أن تنضم المجموعات المسلحة في سوريا تحت مظلة وزارة الدفاع وأن تساهم في وحدة البلاد".

وانلعت اشتباكات مسلحة منذ أمس الثلاثاء بين الفصائل الموالية للحكومة السورية ومقاتلين محليين في بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق، على خلفية تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد مما أثار غضبا واسعا بين السكان.

بدروه أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبي المنى أن ما حصل في سوريا "مشروع فتنة"، قائلا إنه على الدولة في سوريا أن تحفظ حقوق الشعب بكل أطيافه.

وأوعز رئيس الأركان الإسرائيلي وفق بيان للجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالاستعداد لمهاجمة أهداف تابعة للنظام السوري في حال عدم توقف العنف ضد "الدروز".

وذكرت وسائل إعلام سورية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من قوات الجيش السوري في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق اليوم الأربعاء في استهداف هو الثاني لقوات الأمن السورية خلال 24 ساعة.