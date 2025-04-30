رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لمهاجمة أهداف سورية "إن استمرت الهجمات ضد الدروز"

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في ختام تقييم الوضع أوعز رئيس الأركان بالاستعداد لمهاجمة أهداف سورية "إن استمرت الهجمات ضد الدروز"

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في ختام اجتماع انعقد من أجل تقييم الوضع أوعز رئيس الأركان إيال زامير بالاستعداد لمهاجمة أهداف تابعة للنظام السوري في حال عدم توقف العنف ضد الدروز.

وأضاف المتحدث: "خلال اليوم هاجم الجيش الإسرائيلي في ريف دمشق بلدة أشرفية صحنايا مستهدفا نشطاء هاجموا مواطنين دروزا".



وقال: "يتابع الجيش التطورات في منطقة سوريا حيث تبقى القوات مستعدة دفاعيا وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة".

الطيران الإسرائيلي في الأجواء منذ الصباح

وأفادت مصادر صحفية بسماع أصوات الطيران في الأجواء وأنها لم تغادر سماء العاصمة دمشق ومحيطها منذ أوقات الصباح .

وأشارت المصادر إلى أن بعض تلك الطائرات كانت تقوم بمناورات استعراضية وهذا ما يفسر سماع أصوات الطائرات بوضوح أحياناً وغيابها في أحيان أخرى حين تكون مرتفعة.

الداخلية السورية: قتيل واحد بهجوم إسرائيلي

من جهتها، تحدثت وزارة الداخلية السورية عن شن هجوم بالطيران الإسرائيلي للمرة الثانية منذ الصباح على مواقع لقوات أمنية سورية على أطراف صحنايا واعترفت بسقوط قتيل واحد حتى الآن.

إلى ذلك، أطلق الأهالي مناشدات بضرورة فتح ممر إنساني في صحنايا وأشرفية صحنايا لضمان الخروج الآمن.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح في وقت سابق من اليوم الأربعاء عن تنفيذ عملية بهدف تعطيل خطة المتطرفين لمهاجمة الدروز في بلدة أشرفية صحنايا.

وأكد كاتس في كلمة ألقاها خلال أحد الاحتفالات أن العملية نُفذت بتوجيه من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع، وبالتنسيق مع رئيس الأركان الفريق أول إيال زامير. وأوضح أن الهدف كان تعطيل خطة المتطرفين لمهاجمة الدروز في بلدة أشرفية صحنايا.

وأشار إلى أن إسرائيل أرسلت رسالة واضحة إلى النظام السوري، تُحمِّله فيها مسؤولية حماية الدروز ومنع تعرضهم للأذى.