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تحذير إسرائيلي من حصول مصر على سلاح بري يضرب الأهداف على بعد 100 كيلومتر

الأربعاء 30 أبريل 2025 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير إسرائيلي من حصول مصر على سلاح بري يضرب الأهداف على بعد 100 كيلومتر



القدس المحتلة/سما/

حذرت مجلة "يسرائيل ديفينس" التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي من حصول الجيش المصري على المدفع المستقبلي الكوري الجنوبي K9A3 والذي يعد من أحدث وأخطر الأسلحة.


ولفتت المجلة العسكرية الإسرائيلية إلى أن شركة هانوا إيروسبيس الكورية الجنوبية، كانت قد عن أحدث تطوراتها في مجال المدفعية، وهو المدفع K9A3، وهو النسخة المتطورة من عائلة K9 Thunder المعروفة والذي اشترته مصر مؤخرا.

والمدفع ذاتي الحركة المجهز بفوهة عيار 155 mm 58 caliber ونظام تحميل الذخيرة الأوتوماتيكي، ويبلغ مدى K9A3 الرماية من 70 - 100 كم ومن المقرر تطويره بهدف الجاهزية وللعمل كمسير عن بعد .

وأشارت المجلة الإسرائيلية إلى أن المصريين اختبروا في بلادهم قبل سنوات النسخة K9A1.

ودخلت مصر مرحلة جديدة في تصنيع الأسلحة المتطورة، حيث أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن بدء تصنيع محرك مدفع الهاوتزر الكوري "الرعد K9 Thunder" محلياً.

وكشف المستشار الإعلامي للوزارة أن شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) ستبدأ قريباً في تصنيع جسم المحرك الكوري الجديد SMV الخاص بمدفع الهاوتزر K9A1 EGY، الذي يتم تصنيعه أيضاً محلياً.

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