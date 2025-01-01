  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جنرال إسرائيلي: انفجار الميناء الإيراني قد يكون مدبّرا وليس عرضيا

الأربعاء 30 أبريل 2025 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي: انفجار الميناء الإيراني قد يكون مدبّرا وليس عرضيا



القدس المحتلة/سما/

ألمح الجنرال الإسرائيلي أمير أفيفي إلى احتمال تورط إسرائيل في الهجوم على وقود الصواريخ الإيرانية في ميناء بندر عباس جنوب إيران مؤخرا.


جاء ذلك وفقا لمقابلة مع "ذا ميديا لاين" على موقع "يوتيوب"، حيث قال الجنرال: "لقد استهدف الهجوم وقود الصواريخ الباليستية، لذا فمن المنطقي أن يكون هذا هجوما مخطط له وليس حادثا عرضيا".


وفي معرض استشرافه لتجدد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حذر أفيفي من الوثوق بنوايا طهران. وأشار إلى أن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية "تسخر من الولايات المتحدة، ويعتقدون أنهم أصحاب اليد العليا"، وحث أفيفي الرئيس ترامب على الاختيار بين ما أسماه "أن يكون تشرشل أو تشامبرلين"، مصرا على أنه إذا لم تفكك إيران مواقعها النووية بالكامل، "فلا خيار سوى شن هجوم على المواقع النووية" على حد قوله.

وفيما يتعلق بالتنسيق الأمريكي الإسرائيلي، قال أفيفي إن الحكومتين "تتحدثان باستمرار"، لكن واشنطن تبدي تأييدها للانسحاب من القيادة العالمية. وحث على "شن غارة جوية واسعة النطاق، كما تفعل الولايات المتحدة الآن ضد الحوثيين، وكما فعلت إسرائيل سابقا في إيران، ولكن بهجوم أكبر بكثير"، مجادلا بأن مثل هذه "الضربة الحاسمة" على حد تعبيره، "ستوقف الحرب ولن تشعل حربا جديدة" من خلال شل قدرة إيران على الرد.

وأعلن أفيفي أن إسرائيل لا زالت تهدف إلى إعادة جميع الرهائن والقضاء على حماس في غزة، وبالتطرق إلى الصراع هناك، أكد الجنرال الإسرائيلي على هدفي إسرائيل المزدوجين "القضاء على حماس ككيان حكومي وعسكري، وإعادة جميع الرهائن المتبقين، وخلق واقع لن يكون فيه جيش إرهابي في قطاع غزة مرة أخرى".

وأوضح أفيفي أن إسرائيل تعطي الأولوية لصفقة الرهائن، ومع ذلك، إذا تعثرت المحادثات، فستقوم إسرائيل "بشن هجوم شامل على غزة".

وفي معرض حديثه عن معنويات الجنود، قال أفيفي إن الجنود يظلون واثقين طالما أن أهدافهم واضحة. وأضاف: "ما لا يروق للجنود هو شعورهم بإضاعة الوقت، أو أنهم يعرضون حياتهم للخطر، لا لقضية نبيلة"، ولكن "وبمجرد أن يعلم الجنود أنهم يرسلون إلى النصر في هذه الحرب، ستبقى معنوياتهم مرتفعة جدا".

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" : الجيش الإسرائيلي يتسعد لتقسيم غزة وتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء آلاف جنود الاحتياط للقتال..

صحيفة أمريكية: السيسي رفض طلب ترامب مرور السفن الأمريكية مجانا عبر قناة السويس

شاهد..حرائق ضخمة في جبال القدس والسلطات الإسرائيلية تطلب مساعدة دولية

مقتل الناشطة سوزان بشارة في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة داخل أراضي الـ48

هآرتس: ضباط وجنود إسرائيليون كثر يرفضون توسيع العملية البرية بغزة والقطاع يجوع خلال 3 اسابيع

حرائق هائلة بجبال القدس ومناطق أخرى: إسرائيل تطلب مساعدة دولية لإخمادها

إسرائيل تخشى “المفاجأة الكبيرة” من واشنطن وطهران واجتماع طارئ للمجلس الأمني المصغر لتقييم الموقف وتجهيز الرد

الأخبار الرئيسية

681228644236040bc204d9c5

رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لمهاجمة أهداف سورية "إن استمرت الهجمات ضد الدروز"

68120e294c59b72f540e76ac

معهد الأمن القومي الإسرائيلي: لواء جولاني تكبد أكبر الخسائر في حرب غزة

6811be2a4c59b7438e0344bd

همسة غير متوقعة تهز إسرائيل.. زوجة نتنياهو تبوح بالرقم الممنوع! (فيديو)

2025043002471888

حرائق هائلة بجبال القدس ومناطق أخرى: إسرائيل تطلب مساعدة دولية لإخمادها

"هارتس" : الجيش الإسرائيلي يتسعد لتقسيم غزة وتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء آلاف جنود الاحتياط للقتال..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية