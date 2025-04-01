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همسة غير متوقعة تهز إسرائيل.. زوجة نتنياهو تبوح بالرقم الممنوع! (فيديو) - سما الإخبارية

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همسة غير متوقعة تهز إسرائيل.. زوجة نتنياهو تبوح بالرقم الممنوع! (فيديو)

الأربعاء 30 أبريل 2025 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
همسة غير متوقعة تهز إسرائيل.. زوجة نتنياهو تبوح بالرقم الممنوع! (فيديو)



القدس المحتلةسما/

أثارت تصريحات سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي جدلا واسعا بعد كشفها أعداد الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة خلال "اليوم الوطني لقتلى الهجمات المسلحة من الجنود والمدنيين".

 

فبينما قال نتنياهو أمس الثلاثاء إن هناك 24 رهينة على قيد الحياة في قطاع غزة، همست سارة التي كانت تجلس بجانبه: "أقل"، ليرد نتنياهو: "ما يصل إلى 24 رهينة".

وردا على ذلك، طالبت عائلات الرهائن رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوضيح تصريحات زوجته، متسائلة عما إذا كانت تملك معلومات غير معلنة حول مصير أبنائهم.

وتوجهت عينات تسنغاور، والدة أحد الرهائن، بسؤال مباشر لسارة نتنياهو عبر منصة "إكس": "إذا كنت تعرفين معلومات جديدة عن حالات وفاة بين الرهائن، أخبرينا هل ما زال ابني على قيد الحياة أم أنه قتل بسبب رفض زوجك إنهاء الحرب؟".

كما أعربت فيكي كوهين، والدة رهينة أخرى، عن استيائها من التصريحات، وطالبت بتوضيح رسمي حول وضع ابنها.

من جهته، أكد "منتدى عائلات الأسرى" في بيان أن هذه التصريحات تسببت في "رعب لا يوصف" لأهالي الرهائن، الذين يعيشون أصلا في ظل ظروف صعبة.

في غضون ذلك، أشار مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي إلى أن العدد الرسمي المعتمد للرهائن الأحياء هو 24، وهو نفس الرقم الذي تم إبلاغ الوساطات الدولية به. في المقابل، توجد حاليا 59 رهينة إسرائيلية في غزة، بينهم 35 شخصا تم الإعلان عن وفاتهم رسميا.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه المفاوضات حول صفقة تبادل رهائن تعثرا، بينما تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية للإسراع في إتمام الاتفاق.

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