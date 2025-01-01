  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صحيفة: ترامب طلب من السيسي المرور المجاني عبر قناة السويس للسفن الأمريكية

الأربعاء 30 أبريل 2025 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: ترامب طلب من السيسي المرور المجاني عبر قناة السويس للسفن الأمريكية



واشنطن/سما/

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في اتصال مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أنه يسعى لضمان المرور المجاني للسفن الأمريكية عبر قناة السويس.


وقالت مصادر للصحيفة إن ترامب أعرب عن عزمه الحصول على دعم من القاهرة في العمليات ضد الحوثيين في اليمن، وتحديدا الدعم العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية أو التمويل، لكن السيسي رفض مطالبه، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعتبر أفضل طريقة لوقف الحوثيين.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جيمس هيويت في حديث لـ"وول ستريت جورنال" أن حرية مرور السفن الأمريكية في البحر الأحمر "ستفيد الشركاء حول العالم، بمن فيهم مصر".


وأضاف أن أعباء العملية العسكرية ضد الحوثيين يجب أن تكون مشتركة، معتبرا أن المرور المجاني للسفن الأمريكية عبر قناة السويس هو "إحدى الطرق لتقاسم هذه الأعباء".

وحسب معلومات الصحيفة، فإن الولايات المتحدة حذرت المسؤولين المصريين أثناء زيارتهم لواشنطن هذا الربيع من أن إدارة ترامب قد تقلص الدعم المالي لمصر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا يوم 27 أبريل إلى مرور مجاني للسفن الأمريكية عبر قناتي بنما والسويس.

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" : الجيش الإسرائيلي يتسعد لتقسيم غزة وتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء آلاف جنود الاحتياط للقتال..

صحيفة أمريكية: السيسي رفض طلب ترامب مرور السفن الأمريكية مجانا عبر قناة السويس

شاهد..حرائق ضخمة في جبال القدس والسلطات الإسرائيلية تطلب مساعدة دولية

مقتل الناشطة سوزان بشارة في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة داخل أراضي الـ48

هآرتس: ضباط وجنود إسرائيليون كثر يرفضون توسيع العملية البرية بغزة والقطاع يجوع خلال 3 اسابيع

حرائق هائلة بجبال القدس ومناطق أخرى: إسرائيل تطلب مساعدة دولية لإخمادها

إسرائيل تخشى “المفاجأة الكبيرة” من واشنطن وطهران واجتماع طارئ للمجلس الأمني المصغر لتقييم الموقف وتجهيز الرد

الأخبار الرئيسية

681228644236040bc204d9c5

رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لمهاجمة أهداف سورية "إن استمرت الهجمات ضد الدروز"

68120e294c59b72f540e76ac

معهد الأمن القومي الإسرائيلي: لواء جولاني تكبد أكبر الخسائر في حرب غزة

6811be2a4c59b7438e0344bd

همسة غير متوقعة تهز إسرائيل.. زوجة نتنياهو تبوح بالرقم الممنوع! (فيديو)

2025043002471888

حرائق هائلة بجبال القدس ومناطق أخرى: إسرائيل تطلب مساعدة دولية لإخمادها

"هارتس" : الجيش الإسرائيلي يتسعد لتقسيم غزة وتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء آلاف جنود الاحتياط للقتال..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية