ترامب مازحا: أود أن أصبح أنا البابا

واشنطن/سما/

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ليس لديه أي تفضيلات بشأن المرشح لمنصب بابا الفاتيكان الجديد، مازحا بأنه لن يمانع في تولي منصب البابوية بنفسه.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عمن يفضل أن يكون البابا القادم: "أود أن أصبح أنا البابا. سيكون هذا خياري الأول"، في تعليق مازح. ثم أضاف بجدية: "لا، لا أعرف، ليس لدي أي تفضيلات". غير أنه أشار إلى "الكاردينال من نيويورك" دون ذكر اسمه.

يذكر أن البابا فرنسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013، توفي في 21 أبريل الجاري عن عمر ناهز 89 عاما إثر سكتة دماغية أدت إلى غيبوبة وتوقف القلب.

وقد أقيمت مراسم وداعه في كاتدرائية القديس بطرس، بينما عقدت جنازته في 26 أبريل في ساحة القديس بطرس، ودفن في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري التي اختارها البابا فرنسيس خلال حياته مكانا لدفنه.

ومن المقرر أن يبدأ المجمع الانتخابي (الكونكلاف) لاختيار البابا الجديد في الفاتيكان يوم 7 مايو المقبل، حيث تجري هذه الانتخابات المغلقة تقليديا في كنيسة سيستينا.