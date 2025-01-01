  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعلام الأسرى: الأسير عبدالله البرغوثي يواجه محاولة اغتيال ممنهجة

الأربعاء 30 أبريل 2025 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام الأسرى: الأسير عبدالله البرغوثي يواجه محاولة اغتيال ممنهجة



رام الله/سما/

أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين التابع لحركة حماس أن الأسير عبد الله البرغوثي واجه محاولة اغتيال ممنهجة داخل سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

 

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن البرغوثي "يتعرض للضرب الشديد، ما أدى إلى تغطية جسده بالبقع الزرقاء، وتكون كتل دم في رأسه، وانتفاخ في عينيه، وكسور في أضلاعه، وفقدانه القدرة على النوم. كما تقتحم زنزانته وحدات القمع بقيادة ضابط يدعى "أمير"، وتقوم بالاعتداء عليه حتى يسيل من جسده نصف لتر من الدم تقريبًا في كل مرة".

وأضاف: "في تصرف منافي للإنسانية، يتم إدخال الكلاب لنهش جسده المغمور بالدماء، ويصدر الضابط أوامره قائلا: "أدخلوا الكلاب تتسلى فيه"، ثم تسكب مادة سائل الجلي الحار على جسده الهزيل بعد كل جولة تعذيب، ويوجه إليه الضابط الإهانات قائلا: "كنت قائدا سابقا، اليوم أنت صفر... يجب أن تموت"".

وأضاف المكتب أن البرغوثي "يدخل في غيبوبة متكررة، ويفتقر لأي وسيلة حماية حيث يلف يده بكيس نفايات وكرتونة تواليت، ويضطر للنوم جالسا على الأرض مع انحناء رأسه للأمام بسبب الألم، كما لم يتمكن من الاستحمام منذ 12 يوما، ويضطر لنقع الخبز بالماء وشربه لعدم قدرته على المضغ".

وحمل مكتب إعلام الأسرى "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مؤكدًا أنها تشكل اغتيالا بطيئا متعمدا وانتهاكا صارخا للأعراف الدولية، مطالبا بتدخل فوري من المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر، وفتح تحقيق دولي ومحاسبة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا جماهير الشعب الفلسطيني وأحرار العالم إلى الخروج في مسيرات غضب نصرة للأسرى".

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" : الجيش الإسرائيلي يتسعد لتقسيم غزة وتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء آلاف جنود الاحتياط للقتال..

صحيفة أمريكية: السيسي رفض طلب ترامب مرور السفن الأمريكية مجانا عبر قناة السويس

شاهد..حرائق ضخمة في جبال القدس والسلطات الإسرائيلية تطلب مساعدة دولية

مقتل الناشطة سوزان بشارة في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة داخل أراضي الـ48

هآرتس: ضباط وجنود إسرائيليون كثر يرفضون توسيع العملية البرية بغزة والقطاع يجوع خلال 3 اسابيع

حرائق هائلة بجبال القدس ومناطق أخرى: إسرائيل تطلب مساعدة دولية لإخمادها

إسرائيل تخشى “المفاجأة الكبيرة” من واشنطن وطهران واجتماع طارئ للمجلس الأمني المصغر لتقييم الموقف وتجهيز الرد

الأخبار الرئيسية

681228644236040bc204d9c5

رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لمهاجمة أهداف سورية "إن استمرت الهجمات ضد الدروز"

68120e294c59b72f540e76ac

معهد الأمن القومي الإسرائيلي: لواء جولاني تكبد أكبر الخسائر في حرب غزة

6811be2a4c59b7438e0344bd

همسة غير متوقعة تهز إسرائيل.. زوجة نتنياهو تبوح بالرقم الممنوع! (فيديو)

2025043002471888

حرائق هائلة بجبال القدس ومناطق أخرى: إسرائيل تطلب مساعدة دولية لإخمادها

"هارتس" : الجيش الإسرائيلي يتسعد لتقسيم غزة وتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء آلاف جنود الاحتياط للقتال..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية