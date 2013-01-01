الرئيس المصري يفاجئ ابنة ضابط شرطة توفي عام 2013

يأتي هذا " تقديرا لتضحيات الشهيد الذي استشهد في محافظة بني سويف عام 2013 أثناء تصديه لعمليات إرهابية، في سياق جهود الشرطة المصرية للحفاظ على أمن الوطن".

وكانت الفتاة "مي مالك" خاطبت الرئيس السيسي في حفل تخريج شقيقها من كلية الشرطة بتاريخ 21 يوليو 2018، معبرة عن حزنها أن والدها لن يحضر زفافها، ورد عليها الرئيس السيسي قائلا: "إن كان يكفيكي إننا نحضر فرحك هنحضر".

وأثار حضور السيسي لعقد قران ابنة ضابط الشرطة الراحل تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وتفاعل أحد المستخدمين لمنصة "إكس" قائلا: "الرئيس السيسي حضر عقد قران ابنة الشهيد مالك مهران و أدخل السعادة على قلبها و مسح عنها وجع غياب الأب.. صورة ستبقى الأيقونة الأهم في حياة ابنة الشهيد".

وتفاعل مستخدم آخر قائلا: "وعد فأوفى الرئيس السيسي يحضر عقد قران مي ابنة الشهيد عميد شرطة مالك مهران.. ربنا يجبر خاطرك يا حبيب المصريين الله يرحم شهداء مصر من الجيش والشرطة مليون مبروك للعروسين".

وأقيم عقد القران بحضور أفراد من عائلة الشهيد ومسؤولين، حيث أشاد السيسي ببطولة العميد مالك مهران، مؤكدا أن "تضحيات شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة هي الدرع الواقي لاستقرار مصر"، معربا عن تمنياته للعروسين بحياة سعيدة، مشيرًا إلى أن "أبناء الشهداء هم أمانة في أعناق الدولة".

يذكر أن العميد مالك مهران كان من أبطال الشرطة المصرية الذين واجهوا موجة الإرهاب التي اجتاحت مصر عقب أحداث 2013، حيث استهدفت جماعات إرهابية المنشآت الأمنية في عدة محافظات.