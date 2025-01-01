مصدر حوثي يكشف تفاصيل مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"

صنعاء/سما/

كشف مصدر في وزارة الدفاع التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، تفاصيل جديدة حول الهجوم على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وإجبارها على الانسحاب.



ونقلت قناة "المسيرة" اليمنية عن المصدر قوله إن "حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع المرافقة لها ستغادر البحر الأحمر قريبا"، مؤكدا "لا نستبعد إصابة ترومان بشكل مباشر في عملياتنا الأخيرة، ونتوقع مغادرتها مسرح العمليات في أي وقت".



وأشار المصدر إلى أن "العملية الأخيرة ضد حاملة الطائرات الأمريكية، أجبرتها على التراجع نتيجة الضغط المتواصل بالصواريخ والمسيرات"، مشددا على أن "الهجوم استمر لساعات وتم خلاله استخدام تكتيكات جديدة بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة خلاله".

يوم أمس الاثنين، أعلنت البحرية الأمريكية سقوط طائرة مقاتلة من طراز "إف 18" من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

وصرح مسؤول أمريكي بأن التقارير الأولية من موقع الحادث أشارت إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" انعطفت بشدة لتفادي نيران الحوثيين، مما تسبب بسقوط مقاتلة إف 18 في البحر.

وأعلن "الحوثيون"، استهداف حاملة الطائرات "ترومان" بالصواريخ المجنحة والبالستية والمسيرات، وإجبارها على الابتعاد، كما أعلنوا قصف هدف حيوي إسرائيلي في عسقلان بطائرة مسيرة نوع يافا.