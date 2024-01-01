تعرض مركبة من موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحادث سير في القدس (صورة)

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بتعرض مركبة تابعة لوحدة الأمن الشخصي لموكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحادث سير بالقرب من سينما سيتي في القدس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "موكب رئيس الوزراء تعرض لحادث سير وتوقف عن الحركة".

وأكدت "كان" أن بنيامين نتنياهو لم يصب بأذى في الحادث الذي وقع بالقرب من مكتبه في القدس.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "موكب رئيس الوزراء اصطدم بدراجة نارية. وكان نتنياهو متواجدا في الموكب، لكنه ابتعد عن السيارة التي تعرضت للحادث".

يذكر أن هذا الحادث ليس أول حادث يصيب جهة رسمية إسرائيلية في الحكومة، ففي أبريل 2024، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تحطم سيارة وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيتون في حادث سير بمدينة القدس، وإصابة والده بجروح خطيرة.

كما كانت سيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد تعرضت لحادث سير في أبريل 2024 أيضا، تسبب في دخوله المستشفى وتلقي العلاج.