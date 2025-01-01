شاهد..حرائق ضخمة في جبال القدس والسلطات الإسرائيلية تطلب مساعدة دولية

اندلعت حرائق ضخمة في جبال القدس، مما أدى إلى فرار المواطنين من سياراتهم على الطريق السريع، وطلبت السلطات الإسرائيلية مساعدة دولية للسيطرة على الحرائق.

بعد أسبوع واحد فقط من موجة الحرائق الواسعة التي اجتاحت جبال القدس، اندلع صباح اليوم الأربعاء حريق جديد في غابة إشتاؤول، بالقرب من بلدة مسيلت تسيون، وانتشر سريعا في عدة بؤر بالمنطقة.

وعلى خلفية الحريق، أعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية تفعيل أمر "لهيب أحمر" (Red Flame)، وهو أعلى مستوى تأهب لدى جهاز الإطفاء، كما جرى إعلان حالة تعبئة عامة لرجال الإطفاء في أنحاء البلاد.

وذكرت هيئة الإطفاء والإنقاذ أن شدة النيران واتجاه الرياح دفعاها لإصدار تعليمات إلى الشرطة بإجلاء سكان عدة تجمعات سكنية. وتم إغلاق الطريق رقم 1 أمام حركة السير.

وأشارت الهيئة إلى أن الحريق هناك "يستعر" ويشكل خطرا فعليًا على سلامة الجمهور. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال تسعة أشخاص من مركباتهم بعد أن حوصِروا وسط سحب الدخان الكثيف.

وظهرت في مقاطع مصورة لحظات فرار سائقين وهم يتركون سياراتهم أمام ألسنة اللهب. كما أصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة نتيجة استنشاق الدخان، في حين احترقت عدة مركبات دون وجود محاصرين بداخلها.

وبعد تقييم للوضع أجراه مسؤولو جهاز الإطفاء، وجهت إسرائيل طلبا عاجلا للحصول على مساعدة دولية في إخماد الحريق. وقد تم إرسال هذا الطلب إلى خمس دول هي: قبرص، اليونان، كرواتيا، بلغاريا وإيطاليا.