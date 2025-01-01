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جيش الاحتلال الاسرائيلي يهاجم في سورية بزعم حماية الدروز من النظام الحالي..

الأربعاء 30 أبريل 2025 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي يهاجم في سورية بزعم حماية الدروز من النظام الحالي..



القدس المحتلة/سما/

هاجم جيش الاحتلال الأربعاء موقعا في ريف العاصمة السورية دمشق بزعم حماية الدروز، وذلك بإيعاز من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس.

وزعم نتنياهو وكاتس، أن "الجيش نفذ عملية تحذيرية وهاجم تجمعا لمجموعة ’متطرفة’ بينما كانت تستعد لمهاجمة المواطنين الدروز في صحنايا بمنطقة دمشق".

وأضافنتنياهو وكاتسأن "إسرائيل لن تسمح بإلحاق الضرر بالطائفة الدرزية في سوريا انطلاقا من التزامنا العميق تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل، الذين تربطهم علاقات عائلية وتاريخية بإخوانهم الدروز في سوريا".

كما جاء في البيان "في المقابل نقلت رسالة حادة إلى النظام السوري، بأن إسرائيل تتوخى منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز".

وتظاهر الدروز صباح اليوم عند مفترق الياسيف قرب عكا وفي قرية الرامة، احتجاجا على "مجزرة الطائفة الدرزية في سوريا" - وخلال المظاهرات، تم إحراق الإطارات على طول الطريق السريع 85.

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