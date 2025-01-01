كاتس: الانتصار الكامل وتدمير حماس هو الهدف الأساسي للحرب

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الانتصار الكامل" هو الهدف الأساسي للحرب التي تخوضها إسرائيل، مؤكدا أنه لا مجال لأي تنازل في هذا السياق.

وأشار كاتس إلى أن درس السابع من أكتوبر يستدعي بوضوح وجود الجيش بشكل دائم بين ما وصفهم بـ"الأعداء" وبين التجمعات السكنية الإسرائيلية في مناطق كلبنان وسوريا وشمال الضفة الغربية وحول قطاع غزة.

وأضاف أن المهمة العليا للجيش الإسرائيلي تتمثل في استعادة "المخطوفين" من غزة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل القتال في القطاع لتحقيق هذا الهدف إلى جانب تدمير حركة حماس.

وأكد كاتس أن للجيش إنجازات "مبهرة" في غزة، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن المخاطر ما زالت كبيرة، والتكاليف باهظة