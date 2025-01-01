  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.2%

الأربعاء 30 أبريل 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.2%



رام الله/سما/

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات أميركية رئيسة؛ لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وشهد الذهب في المعاملات الفورية نزولًا بنسبة 0.2 % مسجلًا 3308.32 دولارات للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3317.50 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % مسجلة 32.93 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 % إلى 971.90 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.3 % إلى 931.84 دولارًا.

الأكثر قراءة اليوم

أرقام صادمة.. الكشف عن خسائر الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة..

بورصة الكذب والتضليل من مكتب نتنياهو ..

لتجنب سابقة قضائية.. حكومة إسرائيل تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك

صدمة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعد كشف نتنياهو عن تفاصيل عملية الـ"بيجر" دون تنسيق معها

صورة: الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال 3 قادة ميدانيين في عمليات أمنية داخل غزة

وزير إسرائيلي: الانتصار في غزة "مفتاح" التطبيع مع السعودية

مصدر في المقاومة : فككنا عدد من أجهزة تنصت زرعها الاحتلال بغزة

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى في مجازر متواصلة في قطاع غزة

هآرتس: ضباط وجنود إسرائيليون كثر يرفضون توسيع العملية البرية بغزة والقطاع يجوع خلال 3 اسابيع

صحيفة أمريكية: السيسي رفض طلب ترامب مرور السفن الأمريكية مجانا عبر قناة السويس

إسرائيل تخشى “المفاجأة الكبيرة” من واشنطن وطهران واجتماع طارئ للمجلس الأمني المصغر لتقييم الموقف وتجهيز الرد

6810e46d4236046169027b73

غوتيريش: وعد حل الدولتين يتعرض لخطر التلاشي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية