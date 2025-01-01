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عشرات الشهداء والجرحى في مجازر متواصلة في قطاع غزة

الأربعاء 30 أبريل 2025 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في مجازر متواصلة في قطاع غزة



غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، حرب الإبادة على قطاع غزة مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى يومياً، وفارضاً في الوقت نفسه حصاراً مشدداً أسفر عن أزمة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ القطاع.

وندّدت منظمة العفو الدولية، بـ"إبادة جماعية" ترتكبها إسرائيل "على الهواء مباشرة" في غزة، حيث وقع الفلسطينيون في براثن اليأس بفعل الحرب وحرمانهم من المساعدات الإنسانية.

وارتقى 19 شهيدًا في القصف والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة 12 منهم استشهدوا وسط القطاع.

فقد ارتقى 3 شهداء جراء قصف شقة سكنية في المخيم الجديد بالنصيرات، وهم أحمد أحمد وزوجته وطفلته.

كما استشهد 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة حمدان في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة؛ هم،  بهاء محمد حمدان، فاطمة محمد حمدان، وميس محمد حمدان.

فيما ارتقى شهيد وعدد من المفقودين جراء استهداف منزلا سكنيا لعائلة أبو جريبان قرب مدرسة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أصيب شخص، في استهداف شقة سكنية لعائلة أبو حسنين في حي بشارة بمدينة دير البلح.

كما استشهد الشاب عبد الرحمن محمد عوني عوض جراء إصابته بقصف إسرائيلي على بلوك ١ في مخيم البريج قبل أسبوع.

فيما جددت مدفعية الاحتلال المتمركزة شرقي مدينة غزة قصفها باتجاه المناطق الشمالية من القطاع.

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