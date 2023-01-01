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صحيفة أمريكية: السيسي رفض طلب ترامب مرور السفن الأمريكية مجانا عبر قناة السويس

الأربعاء 30 أبريل 2025 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية: السيسي رفض طلب ترامب مرور السفن الأمريكية مجانا عبر قناة السويس



القاهرة/سما/

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في اتصال مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أنه يسعى لضمان المرور المجاني للسفن الأمريكية عبر قناة السويس.

وذكرت مصادر للصحيفة، أن ترامب قال للزعيم المصري إن الولايات المتحدة كانت تبحث عن دعمه في العملية ضد الحوثيين من خلال المساعدة العسكرية وتبادل المعلومات الاستخبارية للمساعدة في الاستهداف أو التمويل، بالنظر إلى أنه يمكن أن يحسن حركة المرور في قناة السويس، حسبما قال الأشخاص. وقال الأشخاص إن السيسي اعترض وقال إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيكون وسيلة أفضل لوقف الحوثيين، الذين بدأوا هجماتهم بجدية خلال الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، الهجمات القاتلة على جنوب إسرائيل بقيادة حليف الحوثيين حماس، حسبما قال الأشخاص.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جيمس هيويت في حديث لـ"وول ستريت جورنال"، أن حرية مرور السفن الأمريكية في البحر الأحمر "ستفيد الشركاء حول العالم، بمن فيهم مصر".

وأضاف أن أعباء العملية العسكرية ضد الحوثيين يجب أن تكون مشتركة، معتبرا أن المرور المجاني للسفن الأمريكية عبر قناة السويس هو "إحدى الطرق لتقاسم هذه الأعباء".

وحسب معلومات الصحيفة، فإن الولايات المتحدة حذرت المسؤولين المصريين أثناء زيارتهم لواشنطن هذا الربيع من أن إدارة ترامب قد تقلص الدعم المالي لمصر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا يوم 27 أبريل إلى مرور مجاني للسفن الأمريكية عبر قناتي بنما والسويس.

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