مقتل الناشطة سوزان بشارة في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة داخل أراضي الـ48

الناصرة/سما/

قتلت امرأة في الأربعينيات من عمرها، مساء اليوم الثلاثاء، جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي، داخل أراضي عام 1948.

وذكرت مصادر محلية أن الناشطة سوزان عبد القادر بشارة تعرضت لعدة إصابات اخترقت جسدها، نقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاتها متأثرة بجروحها.

وبمقتل الناشطة بشارة، ترتفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي 1948 منذ مطلع نيسان/ إبريل الحالي إلى 23 ضحية، وإلى 83 ضحية منذ مطلع العام الجاري، وبين الضحايا 4 نساء وفتيان اثنان، من عمر 18 عاما وما دون، وأيضا بينهم 6 قتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وخلال العام الماضي 2024، شهد المجتمع الفلسطيني داخل الـ 48 مقتل221 شخصا في جرائم مشابهة، مقارنة بـ 222 جريمة قتل في عام 2023.