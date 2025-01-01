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الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الأربعاء 30 أبريل 2025 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أنيكون الجو اليوم الأربعاء، خماسينيا جافا مغبرا وحارًا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحوالي 10-12 درجة مئوية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة واجواء غير مستقرة حيث يحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يكون الجو غدا الخميس غائما جزئيا ربيعيًا لطيفًا ومعتدلًا في معظم أنحاء البلاد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خلال ساعات الصباح، والرياح شمالية غربية إلىجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيًا لطيفًا ومعتدلًا في معظم أنحاء البلاد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة،وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلًا في معظم أنحاء البلاد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الارصاد الجوية المواطنين هذا اليوم من التعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة خصوصا في ساعات الذروة، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، كما حذرت مرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار في الجو.

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