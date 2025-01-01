  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سرايا القدس تبث مشاهد لاستهداف منزل تحصّن به جنود الاحتلال بحي التفاح

الأربعاء 30 أبريل 2025 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تبث مشاهد لاستهداف منزل تحصّن به جنود الاحتلال بحي التفاح



غزة/سما/

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من استهداف منزل يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وتضمنت المشاهد تجهيز وإطلاق مقاتلي السرايا صاروخ "107" نحو جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا يتحصنون داخل أحد المنازل.

وأظهرت المشاهد عملية رصد الجنود داخل المنزل المستهدف خلال إطلاقهم النار على المدنيين الفلسطينيين، ثم إطلاق صاروخ "107" نحو هؤلاء الجنود.

وكثفت فصائل المقاومة عمليات القصف لحشود الاحتلال في مناطق التوغل بمختلف أنحاء قطاع غزة، ردا على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في القطاع، والتي أدت -حسب آخر حصيلة- إلى استشهاد 52 ألفا و365 شهيدا، في حين أصيب 117 ألفا و905 أشخاص.

ونشرت سرايا القدس أمس الاثنين مقطع فيديو أكدت فيه أن الحل الوحيد لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة يتمثل في صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.

كما بثت مؤخرا مشاهد من قصف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر مصرية: القاهرة تطرح على إسرائيل مقترحا بهدنة 6 شهور في غزة وإطلاق سراح نصف الاسرى..

أرقام صادمة.. الكشف عن خسائر الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة..

بورصة الكذب والتضليل من مكتب نتنياهو ..

لتجنب سابقة قضائية.. حكومة إسرائيل تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك

صحيفة قطرية : مقترح إسرائيلي للمساعدات عبر شركة أمريكية ولا اختراق في عقبة إنهاء الحرب

صدمة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعد كشف نتنياهو عن تفاصيل عملية الـ"بيجر" دون تنسيق معها

صورة: الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال 3 قادة ميدانيين في عمليات أمنية داخل غزة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تخشى “المفاجأة الكبيرة” من واشنطن وطهران واجتماع طارئ للمجلس الأمني المصغر لتقييم الموقف وتجهيز الرد

6810e46d4236046169027b73

غوتيريش: وعد حل الدولتين يتعرض لخطر التلاشي

6810b106423604613035f322

صدمة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعد كشف نتنياهو عن تفاصيل عملية الـ"بيجر" دون تنسيق معها

681018444236046c4a4ca0ec (1)

كاتب إسرائيلي: استقالة رئيس الشاباك تفضح فشل نتنياهو القيادي.. هذه ليست قيادة هذا عار

6810c99442360460c0279cc5

سموتريتش: لن نوقف الحرب إلا بعد تهجير مئات الآلاف من غزة وتجريد إيران من النووي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية