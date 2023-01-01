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إسرائيل تعلن اعتراض طائرة مسيرة فوق سيناء شمال شرق مصر تم إطلاقها من اليمن..

الأربعاء 30 أبريل 2025 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن اعتراض طائرة مسيرة فوق سيناء شمال شرق مصر تم إطلاقها من اليمن..



القدس المحتلة/سما/

أعلنت إسرائيل، مساء الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن قبل دخولها أجوائها، وفق بيان رسمي وإعلام عبري.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “قبل وقت قصير، اعترض سلاح الجو طائرة مسيّرة أُطلقت من الشرق”.
وأضاف أنه “تم اعتراض الطائرة المسيرة قبل أن تخترق أجواء البلاد”، وتابع: “بحسب السياسة المتبعة، لم يتم تفعيل صفارات الإنذار”.
من جانبها، قالت صحيفة “معاريف” العبرية الخاصة إن الطائرة المسيرة أطلقت من اليمن وجرى اعتراضها فوق سيناء شمال شرق مصر.

 

ولم تعقب القاهرة على ما أوردته الصحيفة العبرية حتى الساعة 20:20 (ت.غ)، كما لم يصدر على الفور تعليق من جماعة “أنصار الله” اليمنية.
وبشكل متكرر تعلن الجماعة اليمنية تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ بالستية ومسيرات ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل، إسنادا للفلسطينيين ونصرة لقطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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