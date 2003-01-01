إسرائيل تخشى “المفاجأة الكبيرة” من واشنطن وطهران واجتماع طارئ للمجلس الأمني المصغر لتقييم الموقف وتجهيز الرد

القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن المؤسسة الأمنية في البلاد قد أبلغت كبار الوزراء بأن الفرص باتت مرتفعة للتوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت أنه وفقا للتقييم الأخير الذي أعدته المؤسسة الأمنية، فإن التوقعات تشير إلى احتمال كبير للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين، وهو ما يتناقض مع التقييمات السابقة التي كانت تشير إلى صعوبة ذلك.

وفي ذات السياق، من المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء الأمني السياسي المصغر اجتماعا الأحد، لمناقشة التقييم الأخير والتباحث في احتمالية توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا إلى تفكيك البنية التحتية النووية لإيران بالكامل، وذلك في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران محادثات للتوصل إلى اتفاق نووي.

وقال نتنياهو في تصريحات إن “الاتفاق الجيد” الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة “كل البنية التحتية” على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003 وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها.