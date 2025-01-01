رئيس سلطة المياه: المطلوب تدخل دولي فاعل لخدمة قطاع المياه والصرف الصحي

رام الله/سما/

أكد رئيس سلطة المياه زياد الميمي، أهمية وجود دور حاسم للرباعية الدولية والمؤسسات الدولية الفاعلة في دعم الاحتياجات الطارئة لقطاع المياه والصرف الصحي، والضغط على الجانب الإسرائيلي لضمان إدخال المواد اللازمة لاستمرار تشغيل مرافق المياه في غزة.

وحذر الميمي خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس مكتب الرباعية الدولية جون كلارك، ترافقه مديرة فريق المياه إيناس أبو لبن، وجوش الكون مدير الفريق، ومنسق مشاريع المياه في الضفة وغزة عدنان العزازمة، بمشاركة فريق سلطة المياه معاذ أبو سعدة، ومدير وحدة تنسيق المساعدات نجود عبده، ونقطة اتصال فريق غزة هديل فيضي، من توقف قطاع المياه والصرف الصحي عن العمل بشكل كامل في حال استمر منع إدخال المواد والوقود اللازم للتشغيل.

وشدد على أهمية دعم المشاريع الاستراتيجية التي أدرجتها سلطة المياه ضمن خططها التطويرية والتي تهدف من خلالها الى تحسين الوضع المائي، وتخفيض التكلفة المالية وتقليص الاقتطاعات الاسرائيلية المستمرة.