  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصطفى يطلع عددا من المسؤولين البريطانيين على مستجدات الأوضاع في فلسطين

الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى يطلع عددا من المسؤولين البريطانيين على مستجدات الأوضاع في فلسطين



رام الله/سما/

 التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال زيارته الرسمية الى المملكة المتحدة، رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني السير ليندسي هويل، ورئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، ومجموعة أصدقاء فلسطين في البرلمان.

كما شمل برنامج الزيارة عقد محاضرة ونقاش استراتيجي في معهد تشاتام هاوس (المعهد الملكي للشؤون الدولية)، بحضور عدد من الباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية، والتقى بمجلس السفراء العرب لدى المملكة المتحدة، وعدد من أعضاء الجالية الفلسطينية في المملكة.

واستعرض مصطفى خلال الاجتماعات مستجدات الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار عدوان الاحتلال وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، واستمرار منع الاحتلال دخول المساعدات والغذاء والدواء للقطاع، وتفاقم الأزمة الإنسانية والأوضاع الكارثية، كما وضعهم في صورة الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، واستمرار الحصار المالي وقرصنة إسرائيل للأموال الفلسطينية.

وشدد رئيس الوزراء على أن وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والعودة، ليست مطالب فلسطينية فحسب، بل هي من ضرورات القانون الدولي وإنسانيتنا المشتركة، مؤكدا الرفض لكافة محاولات الاحتلال لتهجير أبناء شعبنا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما طالب مصطفى خلال لقاءاته بالدفاع عن ولاية الأونروا ضد الحملة الإسرائيلية عليها، وضمان تمويل مستدام لتمكينها من الوفاء بواجباتها الإنسانية والتعليمية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

واجتمع رئيس الوزراء مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو لتعزيز مجالات التعاون ومواءمة جهوده مع جهود الحكومة في العديد من القطاعات سواء في الاستثمار بالطاقة المتجددة، وإعادة الإعمار والإنعاش في قطاع غزة فور وقف العدوان، معربا عن تقديره لبرامج البنك الأوروبي لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساندة الاقتصادي الفلسطيني في التعافي والنمو المستدام وخلق فرص عمل.

وحضر الاجتماعات مع رئيس الوزراء محمد مصطفى كل من وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، ووزير الصحة ماجد أبو رمضان، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.

ـــــــ

الأكثر قراءة اليوم

مصادر مصرية: القاهرة تطرح على إسرائيل مقترحا بهدنة 6 شهور في غزة وإطلاق سراح نصف الاسرى..

مفاوضات غزة: مصادر مصرية تتحدث عن "اختراق كبير" وإسرائيل تنفي

أرقام صادمة.. الكشف عن خسائر الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة..

مصادر : إسرائيل اغتالت شخصين من المنظومة المالية لـ«حماس» بغزة وتشطب عائلات من السجل المدني الفلسطيني

بورصة الكذب والتضليل من مكتب نتنياهو ..

ديرمر: هذا هو التاريخ الذي أقدر أن تنتهي الحرب فيه

صحيفة قطرية : مقترح إسرائيلي للمساعدات عبر شركة أمريكية ولا اختراق في عقبة إنهاء الحرب

الأخبار الرئيسية

6810e46d4236046169027b73

غوتيريش: وعد حل الدولتين يتعرض لخطر التلاشي

Ronen-Bar-730x438

لتجنب سابقة قضائية.. حكومة إسرائيل تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك

6810b106423604613035f322

صدمة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعد كشف نتنياهو عن تفاصيل عملية الـ"بيجر" دون تنسيق معها

681018444236046c4a4ca0ec (1)

كاتب إسرائيلي: استقالة رئيس الشاباك تفضح فشل نتنياهو القيادي.. هذه ليست قيادة هذا عار

6810c99442360460c0279cc5

سموتريتش: لن نوقف الحرب إلا بعد تهجير مئات الآلاف من غزة وتجريد إيران من النووي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية