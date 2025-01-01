مصطفى يطلع عددا من المسؤولين البريطانيين على مستجدات الأوضاع في فلسطين

رام الله/سما/

التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال زيارته الرسمية الى المملكة المتحدة، رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني السير ليندسي هويل، ورئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، ومجموعة أصدقاء فلسطين في البرلمان.

كما شمل برنامج الزيارة عقد محاضرة ونقاش استراتيجي في معهد تشاتام هاوس (المعهد الملكي للشؤون الدولية)، بحضور عدد من الباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية، والتقى بمجلس السفراء العرب لدى المملكة المتحدة، وعدد من أعضاء الجالية الفلسطينية في المملكة.

واستعرض مصطفى خلال الاجتماعات مستجدات الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار عدوان الاحتلال وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، واستمرار منع الاحتلال دخول المساعدات والغذاء والدواء للقطاع، وتفاقم الأزمة الإنسانية والأوضاع الكارثية، كما وضعهم في صورة الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، واستمرار الحصار المالي وقرصنة إسرائيل للأموال الفلسطينية.

وشدد رئيس الوزراء على أن وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والعودة، ليست مطالب فلسطينية فحسب، بل هي من ضرورات القانون الدولي وإنسانيتنا المشتركة، مؤكدا الرفض لكافة محاولات الاحتلال لتهجير أبناء شعبنا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما طالب مصطفى خلال لقاءاته بالدفاع عن ولاية الأونروا ضد الحملة الإسرائيلية عليها، وضمان تمويل مستدام لتمكينها من الوفاء بواجباتها الإنسانية والتعليمية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

واجتمع رئيس الوزراء مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو لتعزيز مجالات التعاون ومواءمة جهوده مع جهود الحكومة في العديد من القطاعات سواء في الاستثمار بالطاقة المتجددة، وإعادة الإعمار والإنعاش في قطاع غزة فور وقف العدوان، معربا عن تقديره لبرامج البنك الأوروبي لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساندة الاقتصادي الفلسطيني في التعافي والنمو المستدام وخلق فرص عمل.

وحضر الاجتماعات مع رئيس الوزراء محمد مصطفى كل من وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، ووزير الصحة ماجد أبو رمضان، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.

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