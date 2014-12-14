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المفتي يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم



رام الله/سما/

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خطأ في كتابة كلمة "توكلنا" حيث كتبت "نوكلنا"، أول حرف مكتوب نون بدلا من التاء في صفحة 549 في سورة الممتحنة، آية 4.

وأوضح في بيان صادر عن دار الإفتاء، اليوم الثلاثاء، أن هذه النسخة صادرة عن مكتبة الصفا للطباعة- القاهرة، في جمهورية مصر العربية – الصادر بتصريح رقم 65 بتاريخ 14-12-2014م من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد المفتي، المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

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