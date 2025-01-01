"الإحصاء": تراجع حاد في أسعار المنتج خلال شهر آذار

رام الله/سما/

أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الثلاثاء، تراجعا حادا في أسعار المنتج خلال شهر آذار/ مارس الماضي.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 11.85%، مقارنة بالشهر الذي سبقهأ، إذ بلغ الرقم القياسي العام 158.90 خلال شهر آذار، مقارنة بـ142.06 خلال شهر شباط.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 12.58%، إذ بلغ 163.62، مقارنة بـ145.34 خلال شهر شباط.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 3.03%، إذ بلغ 114.82، مقارنة بـ111.45 خلال الشهر الذي سبقه.

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر آذار

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاطات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 23.97%، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 35.06%.

إذ بلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 3.54 شيقل/كغم، وبندورة البيوت البلاستيكية 3.89 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 3.22 شيقل/كغم، والملوخية 10.81 شيقلا/كغم، والسبانخ 1.92 شيقل/كغم، والخس 4.24 شيقل/كغم، والبصل الجاف 3.52 شيقل/كغم، والثوم الجاف 12.92 شيقلا/كغم، والبطاطا 5.67 شيقل/كغم، وخيار البيوت البلاستيكية 3.91 شيقل/كغم، والكوسا 5.46 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 8.12 شيقل/كغم، والفلفل الحلو 6.05 شيقل/كغم، والفاصولياء الخضراء العريضة 10.06 شيقل/كغم، والبامية 63.55 شيقل/كغم، والفول الأخضر البلدي 2.53 شيقل/كغم، والفجل 8.56 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعا حاداً نسبته 15.69%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: العنب 5.25 شيقل/كغم، والأفوكادو 1.32 شيقل/كغم، والبرتقال 4.24 شيقل/كغم، والليمون 10.79 شيقل/كغم، والكلمنتينا 3.17 شيقل/كغم، والجوافة 6.96 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً حاداً نسبته 9.31%، إذ بلغ متوسط سعر العجل البلدي 21.77 شيقلا/كغم، والخروف البلدي 45.44 شيقلا/كغم، والماعز البلدي 38.46 شيقلا/كغم، والدجاج اللاحم الحي الكبير 13.79 شيقلا/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيض 10.34 شيقل/ (كرتونة حجم 2كغم). في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 6.67%.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 3.17%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 30.79%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 9.52%، وتجهيز اللحوم وحفظها بنسبة 1.35%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 1.08%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 1.37%، وصناعة الملابس بمقدار 0.86%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.35%.

وشهدت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، ارتفاعاً نسبته 1.29% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر آذار 2025.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج، انخفاضاً مقداره 0.48% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق.