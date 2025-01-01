الاحتلال يفرج عن 10 فلسطينيين من غزة أحدهم ناجٍ من مجزرة المسعفين

غزة/سما/

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الثلاثاء إفراج إسرائيل عن المسعف أسعد النصاصرة الذي اعتُقل إبان هجوم القوات الإسرائيلية على مركبات إسعاف في رفح ما أدى إلى استشهاد 15 مسعفا وعاملا إنسانيا.

وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب “أفرجت قوات الاحتلال قبل قليل عن المسعف أسعد النصاصرة، الذي تم اعتقاله بتاريخ 23 (آذار)/ مارس 2025، وذلك أثناء تأديته لواجبه الإنساني خلال مجزرة الطواقم الطبية في منطقة تل السلطان بمحافظة رفح، والتي أسفرت عن استشهاد 8 من طواقم إسعاف الجمعية”.

كان النصاصرة أحد 10 أسرى فلسطينيين أفرج عنهم الاحتلال بعد أن اعتقلهم خلال حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفاد مصدر طبي بأن 10 أسرى أفرجت عنهم إسرائيل عبر معبر “كيسوفيم” العسكري شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جرى نقلهم إلى “مستشفى شهداء الأقصى” لإجراء فحوصات طبية.

ووصف المصدر الطبي أوضاع الأسرى المفرج عنهم بأنها صعبة بسبب الممارسات الإسرائيلية داخل السجون.

وبين الفينة والأخرى، تفرج إسرائيل عن أعداد من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم منذ بدء الإبادة.

وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف في بيان أن المعتقلين يتعرضون لظروف “احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم”.