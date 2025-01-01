الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة دهم واعتقالات في الضفة الغربية

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت سلسلة عمليات لـ"مكافحة الإرهاب في مناطق مختلفة بالضفة الغربية".



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء: "نفذت قوات الأمن الإسرائيلية ليلة الثلاثاء عمليات لمكافحة الإرهاب في أنحاء يهودا والسامرة، وخلال العملية عثرت القوات على ثلاث بنادق، وبندقية "إم-16"، وعشرات آلاف الشواقل من أموال الإرهابيين وألقت القبض على مشتبه به".

وأضاف البيان "كما نفذت قوات الأمن ليلة الثلاثاء عمليات وألقت القبض على 24 مطلوبا، من بينهم ثلاثة مطلوبين من مدينة جنين، متورطين في تحويل أموال إلى منظمات إرهابية".

وأشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية "عثرت على بندقية عوزي (أوزي بالعبرية) وألقت القبض على مشتبه به في منطقة عقبة جبر".

وختم البيان "تم نقل المعتقلين إلى الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) لإجراء التحقيق، بينما نقلت الأسلحة المصادرة إلى الجهات المختصة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، حيث أسفر التصعيد المتواصل عن مقتل أكثر من 958 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل نحو 16,400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية حديثة.