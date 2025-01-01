"الأونروا": 3 آلاف شاحنة من المساعدات الأساسية جاهزة لدخول غزة

غزة/سما/

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) أن لديها ثلاثة آلاف شاحنة المساعدات تنتظر إعادة فتح المعابر والدخول إلى قطاع غزة.



وقالت الأونروا، في بيان اليوم الثلاثاء على موقع "إكس" إن "المساعدات جاهزة لإدخالها إلى غزة، في انتظار إعادة فتح المعابر، والإمدادات الأساسية المخصصة للأشخاص المحتاجين تنتهي صلاحيتها بينما يتعمق الجوع على الجانب الآخر".

وأشارت إلى أن "لديها ما يقرب من 3000 شاحنة من المساعدات المنقذة للحياة في الانتظار".

ووفق البيان، يقول برنامج الأغذية العالمي إن أكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية تكفي لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى أربعة أشهر جاهزة للإدخال".

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين يجب رفع الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية.



وفي 27 من أبريل الحالي، أكد المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية، حيث يواجه السكان أزمة غذاء ومياه ودواء غير مسبوقة.

وذكر أن مخزون المواد الغذائية في غزة قد نفد تماما، كما أن ثلث المستلزمات الطبية والإمدادات الصحية قد انتهت، في حين تعاني المنطقة من شح حاد في المياه الصالحة للشرب، محذرا من أن استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات يعمق الأزمة الإنسانية، حيث يواجه سكان غزة دوامة من العنف المميت والحرمان.