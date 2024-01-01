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الإعلام العبري يتحدث عن تعاون عسكري بين القاهرة وأنقرة

الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري يتحدث عن تعاون عسكري بين القاهرة وأنقرة



القدس المحتلة/سما/

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تعاون عسكري بين مصر وتركيا في مجال تصنيع الطائرات المسيرة.


ونقلت مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية، التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي، أن أنقرة تعتزم إنتاج طائرات "BAHA" المسيرة في مصر بموجب ترخيص تركي.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الطائرات المتطورة ستُصنع في مصر وفق اتفاقية ترخيص مع الجانب التركي، مما سيعزز قدرات الجيش المصري في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية، على غرار ما تقوم به هذه الطائرات في الجيش التركي. كما لفتت إلى إمكانية تصدير هذه الطائرات لاحقاً إلى أسواق أخرى.

جاء ذلك بعد إعلان شركة "هافيلسان" التركية للدفاع في 25 أبريل الماضي عن إدراج طائرة "BAHA" بدون طيار، التي تعمل بتقنية السحابة الفرعية، رسمياً في مخزون القوات المسلحة التركية. وأكملت الطائرة، التي تم شراؤها بكميات مختلفة لصالح القوات البرية التركية، جميع إجراءات التفتيش والقبول.

يذكر أن طائرة "BAHA" (اختصاراً لعبارة "Bulut Altı İnsansız Hava Aracı" أي مركبة جوية بدون طيار تعمل تحت السحابة) طورتها شركة هافيلسان التركية ودخلت الخدمة أول مرة عام 2024. وتتميز بقدرات إقلاع وهبوط عمودي ونظام دفع هجين، حيث تتراوح مدة طيرانها بين ساعتين للنسخة الكهربائية و6 ساعات للنسخة التي تعمل بالوقود.

وتبلغ سرعة الطائرة 80 كم/ساعة ويمكنها العمل في ظروف جوية متنوعة. وتستخدم في مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب تطبيقات مدنية مثل عمليات البحث والإنقاذ وإدارة الكوارث ومراقبة الحدود والسواحل ومكافحة التهريب والرصد البيئي.

وكانت تركيا قد صدرت هذه المنصة إلى عدة دول في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، بينها الجيش النيجيري. ويأتي التعاون المصري التركي في إطار مساعي القاهرة لتعزيز قدراتها في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة.

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