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دخل إيران مرتين والتقى بعناصر استخبارات: 10 سنوات سجنا للإسرائيلي موتي مامان

الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
دخل إيران مرتين والتقى بعناصر استخبارات: 10 سنوات سجنا للإسرائيلي موتي مامان



القدس المحتلة/سما/

أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 10 سنوات  على المواطن الإسرائيلي موتي مامان بعد إدانته بالتواصل مع عميل أجنبي، وزيارة دولة معادية دون تصريح.

 

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية كان مامان البالغ من العمر 72 عاما من مدينة عسقلان، قد دخل إيران مرتين والتقي بعناصر استخبارية إيرانية  هناك، حيث حاولت تلك العناصر تجنيده لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

 

وتشير وسائل الإعلام العبرية إلى أن مامان أقر بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه خلال التحقيقات.

وفي بيانها أثناء النطق بالحكم، أكدت المحكمة أن "من غير الممكن قبول أي شكل من أشكال التعاون مع العدو الرئيسي، خاصة في ظل الظروف الأمنية الحالية التي يواجه فيها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي تحديات متعددة على مختلف الجبهات."

و ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على موتي مامان في أغسطس 2024، بزعم التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، ورئيس الشاباك رونين بار.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية في حينها أنه تم تهريب مامان إلى إيران مرتين والتقى مع عملاء المخابرات الإيرانية الذين طلبوا منه تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وفقا للائحة الاتهام، زعمت السلطات أنه تلقى مبالغ مالية لتنفيذ مهام نيابة عن إيران، وتفصل لائحة الاتهام تاريخ سفر مامان كرجل أعمال عاش لفترات طويلة في تركيا، حيث يزعم أنه طور علاقات مع مواطنين إيرانيين.

ويعد هذا الحكم أول إدانة تعلن رسميا في إطار قضايا التجسس المرتبطة بإيران، وسط تأكيد السلطات الإسرائيلية على خطورة مثل هذه الحالات على الأمن القومي.

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