6 أسرى محررون سيصلون إلى تركيا

رام اله/سما/

أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بأن 6 أسرى محررين بينهم نائل البرغوثي عميد الأسرى الفلسطينيين سيصلون إلى تركيا اليوم الثلاثاء.

وأشار مكتب إعلام الأسرى في بيان أن الأسير المحرر نائل البرغوثي تحرر بعد 44 عاما من الاعتقال في السجون الإسرائيلية.

وأضاف أنه مع وصول الأسرى السته إلى تركيا سيصبح إجمالي المحررين الذين استقبلتهم أنقرة حتى الآن 36 أسيرا ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار".



وفي أوائل فبراير الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده استقبلت 15 أسيرا فلسطينيا أبعدتهم إسرائيل، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة، موضحا أن استقبال بلاده للأسرى الفلسطينيين هو "للمساهمة في إحلال السلام".