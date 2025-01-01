  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يلغي مشاركاته في احتفالات عامة بسبب "الخوف"

الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلغي مشاركاته في احتفالات عامة بسبب "الخوف"



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى مشاركته بحفل "جائزة إسرائيل"، المقرر الخميس المقبل في القدس المحتلة، بسبب مخاوف من اندلاع احتجاجات.


وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، أنه كان من المقرر أن يجلس نتنياهو خلال الحفل إلى جانب الرئيس إسحاق هرتصوغ، ورئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، ووزير التعليم يوآف كيش. ومع ذلك، قرر رئيس الوزراء عدم الحضور، كما قرر أيضا عدم المشاركة في حفل إيقاد الشعلة، مكتفيا بإرسال رسالة مصورة بديلة.

كما تردد أن نتنياهو كان يفكر في حضور مراسم إحياء "يوم الذكرى" في حائط البراق بالقدس المحتلة، إلا أنه أرجأ ذلك، ومن المتوقع أن يشارك بدلا من ذلك في المراسم الرسمية التي ستقام يوم الأربعاء في جبل هرتسل، تخليدا لما يسمى بذكرى "الجنود القتلى".

في السياق ذاته، لا تزال مشاركة نتنياهو في مسابقة "الكتاب المقدس" التي يحرص عادة على حضورها سنويا، موضع شك حتى اللحظة.

وكان نتنياهو قد تغيب العام الماضي أيضا عن حفل توزيع جائزة إسرائيل، وهو الحفل الذي يختتم به ما يسمى بفعاليات "يوم الاستقلال"، وهو ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر مصرية: القاهرة تطرح على إسرائيل مقترحا بهدنة 6 شهور في غزة وإطلاق سراح نصف الاسرى..

مفاوضات غزة: مصادر مصرية تتحدث عن "اختراق كبير" وإسرائيل تنفي

أرقام صادمة.. الكشف عن خسائر الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة..

مصادر : إسرائيل اغتالت شخصين من المنظومة المالية لـ«حماس» بغزة وتشطب عائلات من السجل المدني الفلسطيني

بورصة الكذب والتضليل من مكتب نتنياهو ..

كاتب إسرائيلي: غزة تحولت إلى فيتنام والجيش يغرق بحرب العصابات

ديرمر: هذا هو التاريخ الذي أقدر أن تنتهي الحرب فيه

الأخبار الرئيسية

Ronen-Bar-730x438

لتجنب سابقة قضائية.. حكومة إسرائيل تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك

6810b106423604613035f322

صدمة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعد كشف نتنياهو عن تفاصيل عملية الـ"بيجر" دون تنسيق معها

681018444236046c4a4ca0ec (1)

كاتب إسرائيلي: استقالة رئيس الشاباك تفضح فشل نتنياهو القيادي.. هذه ليست قيادة هذا عار

6810c99442360460c0279cc5

سموتريتش: لن نوقف الحرب إلا بعد تهجير مئات الآلاف من غزة وتجريد إيران من النووي

نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط ومهمتنا ليست الانتصار في الحرب فقط بل إعادة الرهائن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية