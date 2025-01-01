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شومر: مضت 100 يوم من "الجحيم" مع ترامب.. والأسوأ لم يأت بعد

الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شومر: مضت 100 يوم من "الجحيم" مع ترامب.. والأسوأ لم يأت بعد



واشنطن/سما/

اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن أول مئة يوم من حكم الرئيس دونالد ترامب كانت "أسوأ بداية لأي رئيس في العصر الحديث".


وحذر من أن الأسوأ لم يأت بعد، متعهدا بأن الديمقراطيين سيواصلون المقاومة، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف شومر في أول اجتماع بعد عودة أعضاء مجلس الشيوخ من عطلة الربيع يوم الاثنين: "لقد كانت مئة يوم من الجحيم بالنسبة للعائلات الأمريكية، وللاقتصاد، ولديمقراطيتنا".


في وقت سابق، انتقد البيت الأبيض موقف الديمقراطيين خلال خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونغرس متهما إياهم بإظهار الدعم لأوكرانيا بدلا من التركيز على قضايا مواطنيهم الأمريكيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مؤتمر صحافي: "سلوك الديمقراطيين كان مخزيا تماما، وأظهر إلى أي مدى هم بعيدون عن المجتمع الأمريكي"، مشيرة إلى أنهم "لم يبدوا أي تفاعل عندما تحدث ترامب عن مشكلات المواطنين الأمريكيين، لكنهم وقفوا مصفقين عندما جاء ذكر أوكرانيا".

يذكر أن استراتيجية الديمقراطيين في عهد إدارة بايدن الديمقراطية، اتسمت بالتصعيد في مواجهة روسيا، وركزت على دعم أوكرانيا في مختلف المجالات مثل المال والتسليح والاستخبارات والاقتصاد، حيث وصلت تقديرات إجمالي حجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى أكثر من 130 مليار دولار. في الوقت ذاته، فرضت واشنطن العديد من العقوبات المالية والاقتصادية والتجارية والبنكية والطاقية على روسيا. كما كانت زيارات وزراء دفاع وخارجية بايدن إلى أوكرانيا متكررة لتأكيد دعم أمريكا لهذا البلد.

في المقابل، جاء ترامب بخطاب يتسم بدعوات للسلام والتسوية في النزاع الأوكراني حيث أكد على ضرورة تغيير السياسة الأمريكية تجاه النزاع. 

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