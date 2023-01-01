لازاريني: أكثر من 50 موظفاً في "أونروا" اعتقلوا وتعرضوا للإساءة والتعذيب..

القدس المحتلة/سما/

كشف فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن اعتقال وتعذيب أكثر من 50 موظفًا من العاملين في الوكالة، بينهم معلمون وأطباء وأخصائيون اجتماعيون، منذ بدء الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضاف لازاريني في منشور عبر صفحته بمنصة (إكس) اليوم الثلاثاء 29 نيسان/أبريل: "تمنيتُ الموت لإنهاء الكابوس الذي كنتُ أعيشه".

وجاء ذلك بعد أن تلقى شهادة مروعة من أحد موظفي "اونروا" الذي اعتُقل في غزة وتعرض للتعذيب أثناء احتجازه لدى سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، ثم أُطلق سراحه أخيرًا.

وأشار لازاريني إلى أن موظفي "أونروا"، يُقابل واجبهم الإنساني بوحشية لافتاً إلى أنهم عوملوا بأبشع الطرق وأكثرها وحشية، وذلك حسبما ورد في إفاداتهم بتعرضهم للضرب واستخدامهم كدروع بشرية.

وألقى المفوض العام الضوء على ما تعرض له موظفي "أونروا" خلال الحرب "الإسرائيلية"، كحرمانهم من النوم والإذلال والتهديد بإيذائهم وإلحاق الأذى بعائلاتهم ومهاجمتهم بالكلاب، إلى جانب إجبار الكثيرين على الاعتراف.

ووصف لازاريني الأمر بأنه "مروع وشائن" مشدداً على أن العاملين في المجال الإنساني ليسوا هدفًا ويجب ألا يتم تجاهل معاناتهم.

كما طالب في وجوب أن يكون هناك عدالة ومساءلة عن الجرائم وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في قطاع غزة مؤكداً بأن تحقيق العدالة للعاملين في الخطوط الأمامية للعمل الإنساني ليس خيارًا، بل هو واجب.

والشهر الماضي كان لازاريني قد أعلن عن 5 من موظفي الوكالة في قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية خلال حرب الإبادة المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر مسجلاً بذلك مما ارتفاع عدد موظفي "أونروا" الذين قتلهم الاحتلال إلى 284 بينهم معلمين وأطباء وممرضين يخدمون الفئات الأكثر تضررا.