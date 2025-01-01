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اسرائيل : تخفيض اسعار البنزبن بمقدار 18 اغورة للتر اعتبارا من الجمعة

الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : تخفيض اسعار البنزبن بمقدار 18 اغورة للتر اعتبارا من الجمعة



رام الله/سما/

في منتصف ليل الخميس الجمعة، سينخفض سعر البنزين بمقدار 18 أغورة. سيصل سعر لتر البنزين 95 أوكتان في محطات الخدمة الذاتية (شامل ضريبة القيمة المضافة) إلى 7.13 شيكل للتر، مقارنة بـ 7.31 شيكل في أبريل/نيسان الماضي. 

سيتم فرض رسوم إضافية على الخدمة الكاملة قدرها 24 اغورة لكل لتر (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة).لن يتجاوز السعر الأقصى للتر الواحد من البنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان للمستهلك في محطة الخدمة الذاتية في إيلات (بدون ضريبة القيمة المضافة) 6.04 شيكل للتر، وهو انخفاض قدره 16 أغورة عن الشهر الماضي.

ستكون الرسوم الإضافية للخدمة الكاملة 20 أغورة (بدون ضريبة القيمة المضافة)، وهي دون تغيير عن الشهر الماضي.

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