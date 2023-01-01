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أرقام صادمة.. الكشف عن خسائر الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة..

الثلاثاء 29 أبريل 2025 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرقام صادمة.. الكشف عن خسائر الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة..



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن حصيلة جديدة توثق الخسائر البشرية التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة، مشيرة إلى أرقام صادمة وغير مسبوقة منذ عقود.
وبحسب التقرير، تصدّر لواء جولاني قائمة أكثر الألوية تضررًا، حيث خسر 109 من جنوده وضباطه، منهم 70 قتلوا خلال هجوم “طوفان الأقصى” في الـ 7 أكتوبر 2023، بينما سقط الباقون خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة.
وجاءت الألوية الأخرى على النحو التالي:
    -لواء ناحال: 63 قتيلًا

 

    -لواء المظليين: 46 قتيلًا
    -قوات الكوماندوز: 43 قتيلًا
   – اللواء 401: 39 قتيلًا

 

    -وحدة يهلوم الهندسية: 37 قتيلًا
    -اللواء السابع: 29 قتيلًا
   – لواء كفير: 24 قتيلًا
في المجمل، بلغ عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الحرب 850 جنديًا، منهم:
   – 816 على جبهة غزة (بينهم 410 منذ بدء العمليات البرية).
  –  87 على الجبهة الشمالية (منهم 60 خلال العمليات البرية).
  –  29 قتلوا في هجمات بالضفة الغربية والقدس وداخل الأراضي المحتلة عام 1948.
أما من حيث الرتب العسكرية، فقد قتل:
    -191 ضابطًا، بينهم 6 برتبة عميد، و10 برتبة مقدم، و77 برتبة رائد، و98 برتبة نقيب.
   بالإضافة إلى 257 من الضباط برتب ميدانية (رقيب أول إلى عريف)، أبرزهم 241 برتبة رقيب أول و129 برتبة رقيب و16 عريفًا.
وكشفت المعطيات أن 42% من قتلى جيش الاحتلال منذ بدء العمليات البرية هم من جنود الاحتياط، في حين أن 64% من إجمالي القتلى هم شباب دون سن 25 عامًا.
كما أشارت الإحصاءات إلى أن واحدة من كل أربع مجندات سقطن خلال الحرب، وهي النسبة الأعلى منذ إعلان “قيام إسرائيل”.
وبلغ عدد القتلى من النساء في صفوف القوات الأمنية (الجيش والشرطة) 66 إسرائيلية، فيما سجل مقتل 13 جنديًا من الطائفة الدرزية و10 جنود من الطائفة البدوية.
أما من حيث المناطق الجغرافية:
   – قتل 68 إسرائيليًا من سكان القدس.
    -25 من تل أبيب.
    -24 من منطقة السبع.
    -22 من حيفا.

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