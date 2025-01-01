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الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ99 على التوالي وسط عمليات تجريف واسعة

الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ99 على التوالي وسط عمليات تجريف واسعة



جنين/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ99 على التوالي.

وأفاد رئيس بلدية جنين محمد جرار ، بأن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بعمليات تجريف في الحي الشرقي من مدينة جنين، وما زالت العملية مستمرة حتى الآن.

وأكد أن المدينة تعرضت لخسائر كبيرة في البنية التحتية والممتلكات منذ بداية العدوان حتى الآن، إذ تقدر قيمة الخسائر بـ300 مليون دولار.

ونوه إلى أن 800 وحدة سكنية في المدينة تعرضت لضرر جزئي، بالإضافة إلى ١٥ مبنى تم هدمها في المدينة منذ بداية العدوان، وتركزت أغلبية الأضرار في المباني والمساكن على الحي الشرقي وحي الهدف.

وأما بالنسبة إلى حجم الأضرار في المخيم، فقد أكد جرار أن جميع منازل المواطنين وممتلكاتهم داخل المخيم تعرضت لأضرار كلية أو جزئية، فيما تعرضت كامل البنية التحتية للتدمير.

وما زالت قوات الاحتلال تواصل عمليات التدمير والتجريف داخل المخيم، مع استمرار منع الدخول أو الوصول إليه، وازدادت المخاوف مع تركيب قوات الاحتلال بوابات حديدية عند مداخل المخيم قبل أيام.

كما أجبرت تلك القوات منذ بداية العدوان حتى الآن 790 عائلة على النزوح من المدينة، وفقا لجرار، حيث تم إخلاء 380 مبنى من سكانها، في المدينة وحدها، فيما لا تزال عائلات المخيم تنزح منه وتُمنع من العودة إليه، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد النازحين من المدينة والمخيم زاد على 22 ألف نازح.

كما تطرق جرار إلى الوضع الاقتصادي للمدينة في ظل العدوان المتواصل، حيث تتعرض لخسائر اقتصادية كبيرة، فيما تتعرض بعض المناطق منها لشلل اقتصادي كامل خاصة في الأحياء الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، فجر اليوم، خمسة مواطنين من مدينة جنين، بينهم الصحفي علي سمودي مراسل صحيفة القدس بعد مداهمة منزله في حي الزهراء بالمدينة.

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