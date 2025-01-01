الإعلام العبري يزعم : تركيا تفتح المجال أمام حماس للتدريب العسكري داحل سوريا

القدس المحتلة/سما/

زعمت مصادر خاصة لمراسل قناة "i24" العبرية، أن تركيا تفسح المجال أمام الفصائل الفلسطينية لإجراء تدريبات في سوريا، وإن إسرائيل على علم بهذا "وتنظر بخطورة إلى تموضع حماس والجهاد في سوريا".

وأفاد المراسل العسكري للقناة، إنه: " نقلا عن مصادر أجنبية وعربية أن تركيا تسمح لفصائل مثل حماس وفوجئنا بذكر فصائل مثل الجهاد أيضا بإجراء التدريبات في سوريا، رغم أن الرئيس السوري يوقف عناصر الجهاد بسبب علاقاتهم مع المحور الإيراني، ويجري هذا بناء على طلب من أردوغان يسمح للفصائل الفلسطينية بالتموضع عسكريا داخل الأراضي السورية".

وتابع "إسرائيل تعرف هذا، وأضيف أن إسرائيل تنظر بخطورة الى تموضع حماس والجهاد الإسلامي في سوريا، إضافة إلى أن العناصر ذاتها تشدد على أن تركيا لا تحول السلاح إلى الفصائل في سوريا، لكن من وجهة النظر الإسرائيلية عندما سيصل السلاح من تركيا إلى سوريا لصالح هذه الفصائل سيشكل خطا أحمرا وإسرائيل ستتحرك".