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مصادر مصرية: القاهرة تطرح على إسرائيل مقترحا بهدنة 6 شهور في غزة وإطلاق سراح نصف الاسرى..

الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر مصرية: القاهرة تطرح على إسرائيل مقترحا بهدنة 6 شهور في غزة وإطلاق سراح نصف الاسرى..



القدس المحتلة/سما/

أكدت مصادر مصرية مطلعة أن مصر عرضت على إسرائيل خلال اجتماع مشترك بالقاهرة اليوم (الإثنين) مقترحا جديدا بهدنة لمدة 6 شهور في قطاع غزة.

وذكرت المصادر لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن وفدا أمنيا إسرائيليا وصل إلى القاهرة ويجرى حاليا مباحثات مع الجانب المصري حول غزة.

ووفق المصادر، تتناول المباحثات: "مقترح مصري جديد بهدنة لمدة 6 شهور في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين (لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس) وفتح معبر رفح البري" بين مصر وغزة.

وأشارت إلى أن المقترح المصري جاء بعد أن رفضت إسرائيل المقترح السابق، الذي وافقت عليه حماس، ويتضمن هدنة 5 سنوات، وطلبت هدنة مؤقتة أو صفقة جزئية.

ولفتت إلى أن المقترح المصري الجديد يتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من غزة والسماح بإعادة إعمار القطاع.

وكان وفد من حماس قد أجرى مباحثات في القاهرة الثلاثاء الماضي، لبحث مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد مصدر مصري مطلع حينها بأن المقترح المصري يقضي بوقف الحرب في غزة لمدة 5 أو 7 سنوات، مع إطلاق سراح جميع الأسرى من الجانبين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع الفلسطيني.

وعاد وفد حماس للقاهرة السبت الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة آنذاك أن حماس وافقت على هدنة 5 سنوات.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس الماضي عملياتها العسكرية في قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية في 19 يناير 2025، في ظل عدم التفاهم بين الطرفين بشأن بدء مرحلته الثانية أو تمديده.

وشنت إسرائيل حربا واسعة النطاق في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بعد أن نفذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر، وفق السلطات الإسرائيلية، عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز رهائن.

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