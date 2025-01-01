43 يوما على عودة المقتلة في غزة .. شهداء بالعشرات وتهديدات بتوسيع الحرب واحتلال كامل القطاع

القدس المحتلة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٣ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية ارتقى منذ فجر الأحد ٤٧ شهيد وعشرات المصابين.

واعلن جيش الاحتلال انه سيستدعي قوات الاحتياط لتوسيع الحرب على سكان القطاع المحاصر منذ الثاني من مارس.

جنوب قطاع غزة

واستشهد اربعة مواطنين واصيب نحو ثلاثين باستهداف خيام النازحين في منطقة الإقليمي بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة وهم الطفلة مسك شلوف ، الطفل نبيل زعرب ، عزيزة فوجو والطفلة صبا خليل القاضي.

وارتقى شهيدان إثر قصف مجموعة مواطنين في قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

وكان ثمانية مواطنين استشهدوا مساء الاثنين اثر استهداف منزل عائلة الاغا في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

مدينة غزة والشمال

واستشهد ثمانية مواطنين بينهم ثلاث أطفال مساء الاثنين جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين على مفترق الغفري في شارع الجلاء وسط غزة.

وفي وقت متزامن استشهد اثنين من المواطنين باستهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط دوار ابو مازن غرب المدينة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية اجتياح واسعة للأحياء الشرقية للمدينة بما يشمل حي الشجاعية والتفاح وجزء من الزيتون .

وفي بيت لاهيا استشهد مواطن واصيب عدد آخر بقصف مدفعي على البلدة.

وسط القطاع

واصيب عدد من المواطنين جراء قصف جوي إسرائيلي على مسجد "الفرج" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وقصفت المدفعية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت وزارة الصحة في التقرير اليومي أنه وصل مشافي القطاع ٧١ شهيد بينهم اربعة عشر شهيد انتشال و ١٥٣ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٢٣١٤ شهيد و ١١٧٧٩٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٢٢٢٢ شهيد، ٥٧٥١ اصابة).