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الطقس: أجواء صافية ودرجات حرارة معتدلة

الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية ودرجات حرارة معتدلة



رام الله/سما/

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقّعت "الأرصاد" أن يكون الجو، يوم غد الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحوالي 10-12 درجة مئوية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا ولطيفا ومعتدلا في معظم أنحاء البلاد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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