انقطاع واسع للتيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال وعودته “قد تستغرق أسبوعا” (فيديوهات)

مدريد/سما/

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية البرتغالية (REN)، أن عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته بشكل كامل في البرتغال، قد تستغرق أسبوعا.

وتشهد إسبانيا والبرتغال، انقطاعات غير مسبوقة في التيار الكهربائي، في وقت قد تستغرق إعادة التيار إلى 10 ساعات في إسبانيا، وفق مصدر رسمي.

وأوضحت شركة رين في بيان، الاثنين، أن انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على إسبانيا والبرتغال بشكل واسع، كان بسبب شبكة الكهرباء الإسبانية.

وأشار البيان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وفي وقت سابق الاثنين، انقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال ما أدى إلى تعطل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقف القطارات، وفق ما أعلن مسؤولون.

وتبذل الحكومة الإسبانية جهودا حثيثة لتحديد مصدر الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي، مع توجه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى مقر شركة الكهرباء العامة لتلقي إحاطة.

ودعا سانشيز حكومته إلى اجتماع طارئ لبحث الانقطاع المفاجئ، وفق ما أفاد مكتبه عبر تطبيق تلغرام.

وقال مدير العمليات في الشركة إدواردو برييتو لإذاعة كادينا سير “يمكننا الحديث عن تأخير يراوح بين 6 و10 ساعات إذا سارت الأمور على ما يرام. وقد تم بالفعل إصلاح بعض نقاط الإمداد”.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محطات المترو غارقة في الظلام، مع توقف القطارات، وأشخاصا في مكاتب وممرات يستخدمون اضواء هواتفهم للرؤية.

وطلبت هيئة الطرق الوطنية من السائقين التوقف عن السير مع تعطل إشارات المرور، الأمر الذي أجبر المركبات على التباطؤ لتجنب الاصطدامات، ودفع الشرطة إلى تكثيف توجيه حركة المرور عند التقاطعات.

وشاهد صحافيو وكالة فرانس برس في مدريد وبرشلونة أشخاصا يخرجون إلى الشوارع، ويرفعون هواتفهم في محاولة للاتصال بشبكة الإنترنت.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أشخاصا حوصروا أيضا في المصاعد.

إلى ذلك، أفاد موقع “نتبلوكس” لرصد نشاط الإنترنت وكالة فرانس برس بأن انقطاع الإنترنت تسبب في “تعطل جزء كبير من البنية التحتية الرقمية للبلاد”. لافتا الى أن اتصالات الإنترنت انخفضت إلى 17% فقط من الاستخدام العادي.

تأخير رحلات جوية

في البرتغال المجاورة، قالت شركة الكهرباء في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس إن شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها تأثرت بانقطاع الكهرباء، مضيفة أن الانقطاع حدث بحدود منتصف النهار.

وانقطعت الكهرباء أيضا لفترة وجيزة في جنوب غرب فرنسا، حسبما أعلنت شركة تشغيل الكهرباء المحلية مؤكدة عودة التيار مذاك.

وقالت الشركة إن “حادثا كهربائيا يؤثر حاليا على إسبانيا والبرتغال، ولا يزال السبب غير محدد”.

من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها على اتصال بإسبانيا والبرتغال “لفهم السبب الكامن” وراء الانقطاع.

وقالت شركة تشغيل السكك الحديد الإسبانية “أديف” إن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى توقف القطارات في أنحاء البلاد.

وأكدت شركة تشغيل المطارات “إينا” أن هناك تأخيرات في الرحلات الجوية، لكن مطارات البلاد لا تزال تعمل بفضل “أنظمة الكهرباء الطارئة”.

وأعلنت شركة ريد إلكتريكال الإسبانية أنها نجحت في البدء باستعادة الكهرباء في شمال وجنوب البلاد، لكن المشكلة لم تحل بعد.

وقالت “نواصل العمل لإعادة الكهرباء”.

ونشرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية صورا على موقعها الإلكتروني لقطارات المترو المتوقفة في مدريد، وللشرطة وهي تنظم حركة المرور، ولصحافييها وهم يعملون في مكتب مظلم على أضوء كاشفة.

وأشارت أيضا إلى أن الأقسام الأساسية في المستشفيات تمكنت من الاستمرار في العمل بفضل المولدات الاحتياطية، في حين ظلت بعض الوحدات الأخرى بدون كهرباء.

في الأعوام الأخيرة، شهدت دول أخرى حول العالم انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي.

انقطاع التيار الكهربائي يربك مباريات بطولة مدريد المفتوحة للتنس

جرى تعليق مباريات بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة اليوم الاثنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال.

وذكرت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في بيان اليوم الاثنين أن التيار الكهربائي انقطع أثناء إقامة مباراتين في فئة الفردي وواحدة في فئة الزوجي.

وأضاف البيان “هذا الانقطاع منع استخدام أنظمة استدعاء الخطوط الإلكترونية، كما ترك كاميرا عنكبوتية معلقة فوق الملعب داخل استاد مانولو سانتانا”.

اضطر البريطاني جاكوب فيرنلي لمغادرة الملعب بسبب توقف اللعب خلال مباراته في الدور الثالث أمام البلغاري جريجور ديميتروف ، والتي كانت قد وصلت إلى مرحلة حاسمة، حيث كسر فيرنلي إرسال المصنف الخامس عشر ليبقى في المباراة، عندما تسبب انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحيطة في تعطل لوحات النتائج والكاميرا فوق الملعب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى عدم إمكانية استكمال المباراة حتى مع وجود مراقبي الخطوط.

وشهدت تونس انقطاعا كبيرا للكهرباء في أيلول/سبتمبر 2023، وسريلانكا في آب/أغسطس 2020، والأرجنتين وأوروغواي في حزيران/يونيو 2019.

في أوروبا، انقطعت الكهرباء في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 عن عشرة ملايين شخص لمدة ساعة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا. وتسبب في ذلك عطل في شبكة الكهرباء الألمانية.