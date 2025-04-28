البحرية الأمريكية: سقوط مقاتلة من على متن حاملة الطائرات "ترومان" في البحر الأحمر

واشنطن/سما/

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم الاثنين، سقوط طائرة مقاتلة من طراز "إف 18" من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" أثناء إبحارها في البحر الأحمر.



وقالت البحرية في بيان: "فقدت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري إس ترومان طائرة مقاتلة من طراز إف/إيه-18 إي سوبر هورنت التابعة للسرب المقاتل الضارب وجرار سحب أثناء عملها في البحر الأحمر يوم 28 أبريل. وقد تم التأكد من سلامة جميع الأفراد، مع إصابة بحار واحد بإصابة طفيفة".

وأضاف البيان: "كانت طائرة إف/إيه-18إي تحت عملية سحب نشطة في حظيرة الطائرات عندما فقد طاقم التحكم السيطرة عليها. وسقطت كل من الطائرة وجرار السحب في البحر. وقام البحارة المسؤولون عن سحب الطائرة باتخاذ إجراءات فورية للابتعاد عن الطائرة قبل سقوطها في الماء. وجارٍ حالياً التحقيق في الحادث".

وأكدت البحرية الأمريكية أن "مجموعة حاملة الطائرات هاري إس ترومان والأجنحة الجوية المنقولة عليها ستبقى قادرة تماما على تنفيذ المهام الموكلة إليها".

وتتكون المجموعة الضاربة من السفينة الرئيسية "يو إس إس هاري ترومان"، وتسعة أسراب من الجناح الجوي للحاملة رقم 1، وثلاث مدمرات موجهة صواريخ من سرب المدمرات 28، والطراد من فئة "تيكونديروغا يو إس إس غيتيسبيرغ".

وفي سياق متصل، أعلن "الحوثيون"، استهداف حاملة الطائرات "ترومان" بالصواريخ المجنحة والبالستية والمسيرات، وإجبارها على الابتعاد، كما أعلنوا قصف هدف حيوي إسرائيلي في عسقلان بطائرة مسيرة نوع يافا.

وجاء في بيان صادر عن حركة "أنصار الله" اليمينة (الحوثيون): "أقدم العدو الأمريكي خلال الساعات الماضية على ارتكاب مجزرتين الأولى في صنعاء والثانية استهداف مركز إيواء المهاجرين من عدة بلدان إفريقية في محافظة صعدة شمال اليمن وأسفرت المجزرتان عن العشرات من الشهداء والجرحى".

واختتم الحوثيون بيانهم بالتشديد على "استمرارهم في مواجهة العدوان الأمريكي والتصدي له، ودعم وإسناد الصامدين في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".