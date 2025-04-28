  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس المخابرات المصرية يلتقي بوفد إسرائيلي

رويترز: التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة.

الإثنين 28 أبريل 2025 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة.



غزة/سما/

نقلت وكالة رويترز، عن مصدرين أمنيين مصريين، مساء اليوم، أن المحادثات التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة تشهد تقدماً كبيراً.

وبحسب المصادر، فإن الأطراف اتفقت على عدد من القضايا منها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة.

وأشارت المصادر إلى أنه لا تزال بعض النقاط الشائكة قائمة على الرغم من التقدم المحرز في المحادثات ومنها تسليح حماس.

وفي وقت سابق، قالت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة في مصر إن من المقرر أن يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصري حسن محمود رشاد مع وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر اليوم الاثنين في القاهرة.

وأضافت القناة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود القطرية المصرية لاستئناف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الشيخ يرد على نتنياهو

حملت لوما للعرب.. الكشف عن محادثة صوتية بين عبدالناصر والقذافي تثير جدلا في مصر

هل أجبرت تركيا حركة “حماس” على تقديم تنازلات لوقف إطلاق النار في غزة؟..

تقرير عبري يكشف وثائق سرية توضح خطة السنوار لخداع "إسرائيل" قبل 7 أكتوبر

دولة العلويين تتشكل..ابن خال بشار الأسد يشكل «قوات نخبة» لـ«حماية الساحل»

"عاصفة في مصر".. الإعلام العبري يعلق على تسريب صوت جمال عبد الناصر حول "إسرائيل"

هبوط طائرة عسكرية صينية في صعيد مصر يثير مخاوف "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

Untitled-19-730x438

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استخدام قذيفة “بار” لأول مرة في غزة-(فيديو)

photo_2025-04-28_15-30-30

كاتب إسرائيلي: غزة تحولت إلى فيتنام والجيش يغرق بحرب العصابات

42 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

680f2a6b4c59b73bca0e1787

يسرائيل هيوم: نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب على غزة حتى أكتوبر المقبل

netanyahu-black-new-730x438

نتنياهو يرفض مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة 5 سنوات مقابل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية