رويترز: التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة.

غزة/سما/

نقلت وكالة رويترز، عن مصدرين أمنيين مصريين، مساء اليوم، أن المحادثات التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة تشهد تقدماً كبيراً.

وبحسب المصادر، فإن الأطراف اتفقت على عدد من القضايا منها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة.

وأشارت المصادر إلى أنه لا تزال بعض النقاط الشائكة قائمة على الرغم من التقدم المحرز في المحادثات ومنها تسليح حماس.

وفي وقت سابق، قالت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة في مصر إن من المقرر أن يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصري حسن محمود رشاد مع وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر اليوم الاثنين في القاهرة.

وأضافت القناة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود القطرية المصرية لاستئناف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.